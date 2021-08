Dopo la frecciata di Simona Ventura a Mara Venier, Paola Perego rincara la dose: “Tra la Venier e la D’Urso scelgo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, Simona Ventura aveva fatto una battuta contro la sua grande ex amica Mara Venier e alla domanda del giornalista su chi preferisse guardare alla tv tra Mara Venier e Barbara D’Urso, lei aveva risposto, con ironia pungente, la pizza. Evidentemente questa risposta aveva dato parecchio fastidio a Mara Venier che, alla prima occasione, aveva rimandato al mittente la frecciata. E questa occasione è stata la gaffe che Simona Ventura ha fatto con Luca Argentero che, sui social, aveva festeggiato con delle emoticon le 40 medaglie vinte dagli azzurri alle olimpiadi e la Ventura, fraintendendo e credendo che stesse festeggiando 40 anni, gli aveva fatto gli auguri. Pronta la frecciata della Venier che aveva commentato così la frase : “Forse non ha digerito la pizza”.

Paola Perego rincara la dose della battuta delle Ventura contro Barbara D’Urso e Mara Venier

Paolo Perego e Simona Ventura condurranno insieme “Citofonare Rai 2” la domenica dal 19 settembre nella fascia del mezzogiorno.

Paolo Perego ha dichiarato a questo proposito: “Dovevo realizzare un programma per la domenica diverso, tornando dopo tanti anni in quella fascia, senza tradire il pubblico. Mi sono detta: ‘Perché dovrei condurre con un uomo e non con una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto? Pensa che figata fare un programma dove ti diverti e vai contro gli schemi’“.

Paola Perego ha anche aggiunto: “Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica, e fare compagnia a chi è solo”.

E poi, per dar man forte all’amica e collega Simona Ventura, ha ribadito che anche lei tra guardare Mara Venier e Barbara D’Urso: “Scelgo una pizza con Simona perché la fa benissimo. Se c’è una cosa che non ci manca è la schiettezza. Che è un’arma a doppio taglio”.

Paolo Perego ammette “Tornerei a fare la talpa”

Paolo Perego ha amato tantissimo il programma che condusse anni fa e, La Talpa, il reality di canale 5 e, a questo proposito, ha detto: “La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere”.

In questi giorni si è saputo che la figlia di Paola, Giulia è in attesa del suo secondo bambino e, dunque, Paola Perego sarà ancora una volta nonna.

Giulia per annunciare la sua seconda gravidanza ha scritto così sui social: “Mi avevano avvisato che la pancia sarebbe stata diversa da quella del maschio, ma non pensavo che crescesse solo in larghezza” e poi: “… noi donne rompiamo le scatole ancora prima di nascere… i miei fianchi ringraziano!!”