Albano, Orietta Berti al suo posto a The voice senior e lui dice “Per anni non l’hanno considerata e ora …”

Conosciamo tutti Albano Carrisi per essere un noto cantante ed in tutti questi anni è stato anche un personaggio molto presente nel mondo del gossip. La sua vita professionale e la sua vita privata è stata infatti sotto i riflettori dapprima per la sua splendida storia d’amore con Romina Power. Poi come tutti sappiamo, i due si sono lasciati e si sono fatti la guerra per tanti anni ed anche in questo caso il cantante di Cellino San Marco è rimasto al centro del gossip. Poi ha continuato ad essere uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più chiacchierati per via della sua relazione con Loredana Lecciso , la sua attuale compagna con la quale sta insieme da oltre 20 anni.

Albano Carrisi e la figlia Jasmine esclusi da The voice senior per la prossima stagione

Ebbene sì, sembrerebbe proprio che Albano abbia passato tutta la sua vita sotto i riflettori e per questo motivo sembra esserci proprio abituato. Lo scorso anno lo abbiamo visto far parte della giuria di The Voice Senior ovvero il programma condotto da Antonella Clerici. In quella occasione Albano si è presentato insieme alla figlia Jasmine Carrisi e la loro partecipazione al programma ha destato un po’ di polemiche soprattutto per quanto riguarda la giovane aspirante cantante. Una cosa è certa, ovvero che il programma tornerà per la seconda edizione il prossimo mese di novembre su Rai 1, ma questa volta Albano e Jasmine non saranno più tra i giudici.

Il cantante di Cellino e la figlia sostituiti da Orietta Berti

Sembrerebbe infatti che siano stati confermati tutti i giudici della scorsa edizione, tranne proprio il cantante di Cellino e la figlia. I due saranno sostituiti da Orietta Berti e pare che questa decisione abbia lasciato di stucco lo stesso cantante. Quest’ultimo nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo sembrerebbe aver parlato proprio di questa vicenda. Il noto cantante infatti non ha nascosto di esserci comunque rimasto male, nonostante abbia sottolineato di non aver assolutamente nulla contro Orietta Berti anzi ha colto l’occasione per farle gli auguri per questa nuova esperienza.

Gli auguri di Albano alla sostituta e nessuna polemica

“Siamo cari amici…Le auguro di godersi questa nuova avventura…Per anni l’hanno bistrattata, considerando la sua musica un prodotto di provincia, invece è forte e piace…”. Questi gli auguri di Albano indirizzati a Orietta. Ad ogni modo, nonostante comunque Albano abbia sottolineato di esserci rimasto male per la sua esclusione e per quella di sua figlia, non ha voluto fare alcuna polemica nei confronti della Rai. “Ci sarà una buona ragione…E’ giusto che scelgano personaggi che ritengono più adatti per la loro trasmissione…”. Queste le parole dichiarate proprio da Albano in riferimento a questa vicenda che lo ha visto protagonista.