Chiara Ferragni nella bufera, posta una foto e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è seguita ed apprezzata da un vasto numero di persone ma allo stesso tempo finisce spesso al centro di polemiche e discussioni. Ed infatti la nota influencer ed imprenditrice, moglie del noto rapper Fedez e mamma di due bellissimi bambini di nome Leone e Vittoria, nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica in seguito ad una stories pubblicata sul suo profilo Instagram che, nelle ore successive, si è trovata costretta a dover rimuovere. Ma esattamente, cos’è accaduto?

Il post sul profilo Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social e nel corso della giornata è solita condividere vari video e fotografie che riguardano sia la sua vita lavorativa ma anche la sua vita privata. Tante sono infatti le stories pubblicate dalla giovane imprenditrice che vedono protagonisti i suoi splendidi bambini Leone e Vittoria, ma anche il marito Fedez e tutta la sua splendida famiglia. Nelle scorse ore però l’influencer da milioni di followers in vacanza in Sardegna ha condiviso su Instagram una stories contenente l’immagine di un cofanetto pieno di conchiglie. Un regalo ricevuto ed apprezzato dalla donna che ha subito pensando di condividerlo con i suoi numerosissimi fan scrivendo semplicemente “Grazie”.

La reazione di alcuni followers

Chiara Ferragni sicuramente prima di condividere il post non aveva pensato alle conseguenze. E così subito dopo aver condiviso l’immagine del cofanetto di conchiglie ricevuto in regalo è stata travolta da una serie di critiche e polemiche. Ma, per quale motivo ?Molti hanno commentato condannando la giovane influencer ed imprenditrice di aver accettato ed apprezzato questo regalo invece di condannare proprio la raccolta delle conchiglie.

Il post della pagina Facebook ‘Sardegna rubata e depradata’

Nello specifico ad intervenire sulla questione, oltre a molti dei followers della donna, è stata anche la pagina Facebook ‘Sardegna rubata e depradata’ che ha ricondiviso l’immagine pubblicata dalla Ferragni aggiungendo a questa un lungo post. “Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia….”, queste le parole con cui la pagina ha iniziato il lungo post contro Chiara Ferragni per poi proseguire “Ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un’occasione persa per #chiaraferragni”. La Ferragni non è intervenuta direttamente sulla questione ma si è limitata semplicemente ad eliminare l’Instagram stories pubblicata in precedenza.