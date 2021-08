Gf Vip 6, dopo la lite Raz Degan e Moreno di nuovo insieme in un reality e …

0 SHARES Condividi Tweet

Si parla già della nuova edizione del Grande Fratello vip, ovvero il reality di Canale 5 che molto probabilmente inizierà già nei primi giorni del mese di settembre. Alfonso Signorini già da alcune settimane ha fatto sapere che la macchina operativa è già al lavoro ed anche il cast sembrerebbe essere definito. In realtà proprio in queste ultime ore sembrerebbe che stiano emergendo alcuni scontri e diverbi tra alcuni possibili concorrenti.

Grande Fratello vip 6, Raz Degan nel cast?

Nei giorni scorsi era arrivata una indiscrezione relativa a Soleil Sorge. Adesso, invece si parla di Raz Degan, il quale sembra essere stato ufficializzato come nuovo concorrente del GF vip 6. Si è anche detto che l’ex naufrago potrebbe trovare all’interno della casa più spiata d’Italia un suo ex compagno d’avventura, ovvero Moreno. Secondo le notizie che abbiamo a nostra disposizione, i due hanno preso parte alla stessa edizione dell’Isola dei Famosi e sembrerebbe che tra di loro ci siamo stati parecchi diverbi. Come già anticipato, adesso il noto attore israeliano rischierebbe di provare all’interno di una casa al proprio lui, il cantante di Amici. I due si erano già scontrati parecchio durante l’edizione dell’Isola dei Famosi alla quale hanno preso parte entrambi e che è stata vinta proprio dallo stesso Raz Degan.

L’attore israeliano potrebbe trovare Moreno all’interno della casa

Ricorderete come quest’ultimo avesse deciso ad un certo punto di isolarsi completamente dal gruppo e proprio in uno di quei giorni, pare avesse litigato con Moreno. In quella occasione pare che Raz Degan avesse preso in prestito un telo che veniva utilizzato dagli altri naufraghi per portarlo nella sua capanna, costruita a netta distanza dal resto del gruppo. Gli altri naufraghi pare non avessero visto di buon occhio questo gesto di Raz Degan, ma a parlare pare sia stato proprio lui Moreno. Entrambi si sono parecchio innervositi e sono volate anche degli insulti e delle accuse molto pesanti.

Soleil Sorge al GF Vip 6

Al momento non ci sarebbe alcuna notizia ufficiale riguardo questa sesta edizione del Grande Fratello vip e di conseguenza si tratta soltanto di indiscrezioni trapelate proprio in queste ultime settimane. Non soltanto quindi si sta parlando dei concorrenti ma anche delle possibili diatribe che potrebbero già nascere all’interno della casa più spiata d’Italia. Effettivamente si è detto anche che Soleil Sorge, che tra l’altro sembrerebbe essere una delle concorrenti più sicure di questa sesta edizione del Grande Fratello vip potrebbe all’interno della casa trovare una sua vecchia conoscenza.