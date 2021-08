Sanremo, Fiorello fa una battuta su Amadeus che infittisce il mistero della sua presenza

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo e, dopo che l’anno scorso aveva detto che non aveva alcuna intenzione di fare la tripletta, ci è ricascato e ha ufficializzato la sua presenza. Per i due anni consecutivi, Amadeus è stato, oltre che conduttore anche direttore artistico e, dopo che l’anno scorso ha avuto l’intuizione di portare sul palco i Maneskin che hanno vinto anche l’Eurofestival, la sua presenza a Sanremo è stata fortemente voluta e così lui ha ceduto.

Fiorello l’anno scorso concluse il Festival dicendo: “Auguro la platea piena di pubblico ma deve andare male”

Alla chiusura del Festival di Sanremo dell’anno scorso, Fiorello che aveva avuto il compito durissimo insieme ad Amadeus di condurre, per la prima volta nella storia del Festival senza il pubblico in sala, aveva detto così un po’ scherzando e un pò serio: “Auguro la platea piena di pubblico ma deve andare male”.

E poi aveva anche scherzato su Nicola Zingaretti e aveva detto: “Una poltrona senza culi è come Nicola Zingaretti senza la d’Urso”. E aveva augurato, per l’anno successivo, la fine della pandemia con queste parole: “Auguro che questa platea sia piena di pubblico, che ovunque ci sia il pubblico, anche in mezzo all’orchestra, in galleria: “Ma deve andare male, male male… Voglio vedere chi si prenderà questa patata bollente” ma aveva anche voluto sottolineare la difficoltà di condurre senza pubblico in sala.

Invece, sulla lunghezza del Festival aveva scherzato così: “Mi ha chiamato Franceschini e mi ha detto che sono 700 anni dalla morte di Dante e siccome noi divulghiamo, ecco che l’ho ricordato”.

E poi: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura. Il resto lo leggete voi perchè abbiamo 26 cantanti in gara“.

Fiorello fa una battuta pungente ad Amadeus sulla conduzione per il terzo anno consecutivo

Fiorello, intervistato dal settimanale Oggi sulla sua presenza a Sanremo ha commentato così: “Ah, perchè, Amadeus fa ancora Sanremo?”.

Amadeus, dal canto suo ha detto: “È una gioia, non vedo l’ora di iniziare a lavorare, ad ascoltare le canzoni. E poi ci saranno spettacolo, emozioni e tante sorprese”.

Invece, Pippo Baudo ha commentato così: “Se lo merita”.