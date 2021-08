Gf Vip, bomba su Raz Degan, “non va al Grande fratello vip solo perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni, mentre tutti o quasi sono in vacanza a godere gli ultimi giorni di un agosto caldissimo, c’è anche chi è al lavoro per garantire un autunno televisivo molto piacevole. Tra questi c’è, certamente, Alfonso Signorini che sta preparando un autunno scoppiettante con la nuova edizione del Grande fratello vip grazie anche alla presenza delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

Raz Degan parole pesantissime contro il Grande fratello vip

Qualche giorno fa Raz Degan ha rilasciato alcune dichiarazioni molto pesanti contro il Grande fratello vip scrivendo un post sui social.

Il contenuto era di critica nei confronti della trasmissione e di smentita di una sua eventuale partecipazione come concorrente che era stata, invece, paventata da voci di corridoio.

Raz Degan ha scritto il seguente post: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire e scrostare. E’ solo fake news… passiamo avanti”.

E per la smentita di Raz, tante, invece, sono stare le conferme di altri vip.

Il settimanale Oggi ha riportato, infatti, così: “Katia Ricciarelli, 75, sarà tra i concorrenti di punta della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’artista veneta aveva inizialmente smentito le nostre indiscrezioni relative alla partecipazione. Nei giorni scorsi ha finalmente firmato il contratto, formalizzando così la sua presenza nella casa più spiata d’Italia”.

La bomba su Raz Degan “non partecipa perchè non si è trovato l’accordo economico”

Qualche ora fa si è saputo che Raz Degan non entrerà nella casa del Grande fratello vip perché non ha trovato l’accordo sul cachet.

Davide Maggio ha scritto così: “Chi la dura, la vince. Ma non è questo il caso. Se qualche anno fa, Raz Degan ha fatto naufragare il progetto Surviving Raz per “visioni differenti” (possiamo dirvi che si trattava sostanzialmente di questioni economiche), adesso a non andare in porto è la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. E sì, in barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella Casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social– non è andata a buon fine”.

E, ancora: “La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella Casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie. Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio. Anche perché ci piacerebbe sapere quali siano le grandi opere televisive di Degan tali da giustificare un cachet che a noi risulta risibile e quasi immorale”.