Paola Ferrari diretta su Alba Parietti: “Quando non sanno cosa fare …”

In questi giorni Paola Ferrari sta facendo tanti interventi sui social per difendere se stessa dai vari attacchi che sta ricevendo a causa dell’età da parte di chi sostiene che sia troppo vecchia per stare ancora in tv. Lei, che è una donna molto forte che non le manda di certo a dire, sta rispondendo a tono. Ora, invece, ha preso le difese di Alba Parietti. Vediamo cosa è accaduto.

Paola Ferrari sui social difende Alba Parietti

Paola Ferrari, giornalista sportiva ha rilasciato un’intervista a La Verità in occasione della quale ha parlato davvero con il cuore in mano.

E poi ha parlato di Alba Parietti che su Diletta Leotta aveva detto: “Diletta Leotta è una bravissima professionista e anche lei deve avere il diritto di presentarsi come vuole, nuda o in guêpière: deve essere libera di non mettere un vestito alla sua serietà, ma deve essere lei a metterci la faccia, a prendersi la responsabilità della sua scelta. Si vesta lei da candelabro, si presenti lei in quella dimensione. Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso – anche se pagata – partecipare a una festa vestita da soprammobile. A meno che sia una rappresentazione artistica. E questa non lo era. Era solo cattivo gusto”. Dopo questo intervento, la Parietti è stata molto criticata e la Ferrari ha detto in sua difesa: “Pover Alba, di solito evita queste cose. Attaccano sull’età quando non sanno a cos’altro aggrapparsi, le solite stupidaggini. Ormai i giornali seguono i social, che ci stanno portando indietro con ragionamenti di cattiveria gratuita”.

E poi ha detto di sè stessa: “Ho bisogno di un cambiamento nella mia vita … E’ anche per le cose che ho letto e percepito in giro sul mio conto che ho pensato che tra un po’ sarà il momento di fare un cambiamento nella mia vita. C’è tanta invidia in giro”.

Paola Ferrari ha poi parlato della scorsa stagione televisiva in termini entusiastici: “Mi ha dato tante soddisfazioni … E’ andata bene, mi ha dato tante soddisfazioni anche se non posso fare tutto io. Sono stata confermata fino ai Mondiali, è un orgoglio”.

Paola Ferrari “Non mi difende nessuno”

Paola Ferrari a La Verità ha anche detto di aver ricevuto: «Insulti sessisti da sinistra. Ma non mi difende nessuno» e poi ha anche aggiunto che «C’è tanta invidia in giro» e «sui social c’è cattiveria gratuita» .

E poi: «I miei complimenti a Dazn: ha investito sui diritti in tutto il mondo, sta affrontando un cambiamento molto complesso, storico, per la tv e il calcio. Ma si stanno consolidando su un pubblico giovane, mentre la stragrande maggioranza di quello televisivo è più maturo. Il mio pubblico mi ha da sempre rispettata. Sarà per questo che mi piace essere “più grande”».

E, infine, ha concluso: «Ormai i giornali seguono i social, che ci stanno portando indietro con ragionamenti di cattiveria gratuita, anziché essere pagine di libertà».