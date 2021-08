Ilary Blasi su “Speravo de morì prima” al veleno: “Penso che molta gente volesse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche mese fa è andata in onda la miniserie Sky “Speravo de morì prima”, sulla vita di Francesco Totti e, inevitabilmente, di Ilary Blasi.

La miniserie ha raccontato gli ultimi anni di Francesco Totti calciatore ed ha avuto un incredibile successo in termini di pubblico ma lo stesso pubblico non ha espresso solo pareri positivi perchè c’è stato anche chi, più di qualcuno, non ha apprezzato.

Lo stesso Antonio Cassano che è all’interno della miniserie come figura calcistica non è stato molto dolce nei commenti ma, piuttosto, ha espresso molta titubanza sul risultato: “Non assomiglia a me. La sua parlata non c’entra niente con noi, il barese è difficile. Altra cosa: il film è venuto bene, ma la realtà non c’entra niente con il film”.

Ilary Blasi esprime il suo parere sulla mini serie Speravo de morì prima

Ilary Blasi, in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica ha espresso la sua opinione che è stata molto positiva e ha dichiarato così: “Penso che molta gente volesse i sosia: in realtà è una storia che rappresenta un periodo, devi trovare il sapore. E c’era. Se è stato difficile per gli spettatori, pensi per noi. Quando sei lì e segui una storia che è la tua vita, è normale che i primi dieci minuti provi una strana sensazione. Poi mi sono lasciata andare, ho seguito quello che accadeva e la storia è raccontata molto bene. Non sono eventi accaduti cinquant’anni fa, l’addio di Francesco al calcio è stato tre anni fa, e noi siamo ancora qui, giovani”.

Ilary Blasi dà la sua opinione sugli attori che hanno impersonato lei e Francesco Totti

Ilary Blasi si è poi anche espressa su Greta Scarano e Pietro Castellitto, gli attori che hanno impersonato lei e Francesco Totti e ha detto: “Trovo che Pietro Castellitto e Greta Scarano siano stati bravi e coraggiosi. Poi capisco che per alcuni amici sia stato strano vederci rappresentati. In alcune scene lo era anche per me. Spalletti è fondamentale in questa serie, in ogni racconto c’è un antagonista e Tognazzi lo interpreta in maniera perfetta“.

E, infine Ilary Blasi ha anche parlato dell’eventualità di un quarto foglio dopo Cristian, Chanel e Isabel, che ha solo 5 anni: “Ci stiamo godendo la piccolina Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva. La gravidanza mi piace, sono stata fortunata non ho mai avuto problemi. Mi faccio tante domande“.