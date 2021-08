Mara Venier decide di rivelare una verità scomoda: «Nessuno mi …»

0 SHARES Condividi Tweet

Quello che sta vivendo Mara Venier ormai lo sanno tutti. A seguito di una seduta da un dentista per un intervento di routine, le è stato lesionato un nervo facciale che le ha causato una paresi del viso. La Venier, nonostante sia una donna molto combattiva che nella sua vita ha lottato fin da giovanissima con le unghie e con i denti e che ciò che ha ottenuto, lo ha ottenuto solo con la sua grande professionalità e con la sua forza di volontà, questa volta pare che si stia abbattendo davvero tanto e le parole che ha pronunciato hanno preoccupato moltissimo tutti i suoi fans e i suoi follower che sono tantissimi.

Le parole di Mara Venier

Le parole di Mara Venier sono parole di grande sconforto ma anche raccontano una verità molto dura. Lei ha detto: «Nessuno mi assicura che guarirò, ho pensato di lasciare Domenica In».

Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha raccontato: «La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque, sono in buone mani e sto cercando di reagire».

E poi ha anche aggiunto: «Ancora non sono messa benissimo … Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In».

Mara Venier e la sua malattia

Mara Venier, qualche tempo, fa rivelò di essere malata e disse: “Ho due vertebre spostate, una malattia che si chiama spondololistesi e c’è una sola persona per la quale rischio l’osso del collo. Quando tende le manine per salirmi in braccio lo prendo … Poi passo il resto della giornata a letto bloccata. Ma ne vale la pena”.

Poi Mara Venier ha voluto parlare anche di come sarà la prossima Domenica In e ha detto: “Una volta al mese sarà in studio il mio amico Don Mazzi. Porterà una storia e con lui affronteremo un tema sociale. Questa pandemia ci ha resi più fragili, le sue parole speciali saranno un conforto per tutti. Poi stiamo pensando a un formattino, a uno spazio dedicato alle esibizioni di giovani talenti accompagnati da ‘padrini’ famosi che credono in loro”.