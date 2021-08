Elisabetta Gregoraci senza freni sulla Ricciarelli al Grande fratello vip “Ve lo dico io perché Katia vuole partecipare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli è ormai prossima concorrente nella casa del grande fratello vip, infatti, la sua partecipazione è stata ufficializzata.

A dire la sua su questa partecipazione è stata un’ex concorrente dell’edizione scorsa, Elisabetta Gregoraci che ha detto di sapere come mai Katia Ricciarelli ha accettato di partecipare.

Elisabetta Gregoraci: “Ecco perchè Katia Ricciarelli partecipa al Grande fratello vip”

Elisabetta Gregoraci ha detto la sua sulla partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande fratello vip in occasione di un’intervistaal magazine Chi: “Sulla sua scelta penso che conti, come nel mio caso, la conduzione di Alfonso Signorini, che sa approfondire i risvolti umani dei concorrenti…”

E poi ha aggiunto: “Ci riserverà tante sorprese…”

Ma Elisabetta Gregoraci ha tenuto anche a dare un consiglio alla Ricciarelli e ha detto: “Le dico solo di godersi questa esperienza: sarà diversa da tutte quelle che ha fatto prima e la porterà nel cuore, nel bene e nel male…”.

Invece, Katia Ricciarelli ha dichiarato: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica“.

E, ancora: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.

E poi: “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.

E della sua vita privata ha detto: “Io sono come la Carmen, che ne ama uno alla volta e, se decide di andare con un altro, lascia l’antico amore”. Poi ha parlato dell’amore con Fabio Testi: “Quando l’ho conosciuto era un bellissimo uomo, ci corteggiammo entrambi”.

Invece, da tanto tempo non ha più un compagno accanto: “Solo qualche flirt, mi hanno fatto la corte…”.

E, infine: “Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GfVip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast”.

Ma poi aggiunge ancora: “Sono una che predica bene e razzola male. So dare agli altri i consigli giusti, anche se poi io sbaglio … Il silenzio, invece, è la rovina di ogni relazione”.

Elisabetta Gregoraci racconta della sua esperienza nella casa del Grande fratello vip

Elisabetta Gregoraci ha poi raccontato il perché lei ha deciso di partecipare e ha detto: “Avevo tutto da perdere, perchè ero già famosa…Volevo che il pubblico mi conoscesse meglio”.