Milly Carlucci senza mezzi termini “Non mi ha mai …”

Milly Carlucci è una presentatrice di successo che in questo periodo si trova a lavoro per la preparazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, celebre programma Rai in onda ormai da diversi anni e seguito da milioni di telespettatori. La presentatrice però di recente si è lasciata intervistare da DiPiùtv e proprio nel corso dell’intervista ha parlato di quelli che sono stati gli inizi della sua splendida carriera. Ed inoltre non ha perso l’occasione per fare una dolorosa confessione. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le stelle

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle e la presentatrice, ovvero Milly Carlucci, sta facendo tutto il possibile per renderla unica e speciale come quelle passate. A far discutere, nelle ultime settimane, è stato l’annuncio fatto da uno dei protagonisti assoluti del talent show ovvero Raimondo Todaro presente fin dalla prima edizione. Il ballerino ha annunciato il suo addio alla trasmissione ma non è stato l’unico a farlo. Anche due celebri maestre di danza non faranno parte della nuova edizione del programma e queste sono di preciso Ornella Boccafoschi e Veera Kunnine le quali tramite i social hanno entrambe annunciato la loro gravidanza.

La dolora rivelazione della presentatrice

Milly Carlucci oggi è una delle presentatrici più apprezzate della televisione italiana ma quando la sua carriera ha avuto inizio nulla è stato facile. E soprattutto non tutti credevano in lei e in quella che poi negli anni è riuscita a diventare. Nello specifico la presentatrice nel corso di una recente intervista rilasciata a Dipiùtv ha rivelato che anche il padre rientra tra coloro che non hanno creduto in lei fin da subito. E a tal proposito ha rivelato “Mi negò ogni aiuto economico. Mi diceva ‘che cosa vai a fare perdi solo tempo, il mondo della tv è una illusione’”.

Le parole di Milly Carlucci

Nel corso dell’intervista Milly Carlucci ha raccontato di quando, finita la scuola, il padre che era un militare desiderava che studiasse Giurisprudenza. La Carlucci però scelse Architettura ma ad un certo punto decise di lasciare tutto per poter intraprendere la carriera televisiva. Una scelta non condivisa dal padre che però negli anni successivi ha ottenuto delle importanti soddisfazioni. “Lui era preoccupato per me e lo capisco, ma quando poi come riconoscimento alla carriera sono diventata Cavaliere della Repubblica e Commendatore per lui è stata un’esplosione di gioia”, queste le parole espresse dalla presentatrice.