Roberta Capua a pochi giorni dalla fine di Estate in diretta decide di rivelare: “ Gianluca Semprini? mi ha fatta sentire …”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Capua nel corso di una recente intervista rilasciata a VeroTv ha parlato del rapporto con il collega Gianluca Semprini con il quale si trova alla conduzione del celebre programma Rai ‘Estate in diretta’. Parole molto belle quelle espresse dalla presentatrice che ha così rivelato l’eccezionale rapporto che la lega al collega.

Il ritorno di Roberta Capua in Rai

Roberta Capua è una delle presentatrici italiane più apprezzate oltre che un ex modella eletta, nel 1986, Miss Italia. Dopo alcuni anni proprio lo scorso mese di Giugno è tornata in Rai, esattamente su Rai 1, alla conduzione del celebre programma televisivo Estate in diretta al fianco del giornalista italiano Gianluca Semprini. Il programma va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.45 fino alle 18.40 e sono moltissime le persone che ogni giorno lo seguono con costanza e affetto.

Il rapporto con il collega Gianluca Semprini

Nel corso della lunga intervista concessa da Roberta Capua a VeroTv ecco che la presentatrice tra i tanti argomenti affrontati ha anche parlato del collega e delle emozioni provate nel tornare in Rai alla guida di un programma di successo. “Superata l’emozione iniziale, a Estate in diretta mi sono sentita subito a mio agio grazie a Gianluca Semprini”, queste nello specifico le parole espresse dalla presentatrice. La Capua ha poi proseguito “Io e lui siamo complementari, ci capiamo e ci aiutiamo. Sono molto contenta per questo”.

Il suo futuro professionale

Roberta Capua nel corso dell’intervista rilasciata a VeroTv ha anche parlato di quello che sarà il suo futuro professionale dopo Estate in Diretta. La donna ha sottolineato che al momento non vi è nulla di pronto o di organizzato ma ha voluto esprimere quella che è la sua speranza. “Spero che questa mia performance estiva possa essere premiata e mi dia uno sbocco”, queste di preciso le sue parole. La donna spera quindi che il successo ottenuto con Estate in diretta possa essere servito per poter tornare a fare televisione e condurre quindi altri programmi di successo. La presentatrice nel corso dell’intervista in questione ha poi parlato anche di Miss Italia, celebre concorso di bellezza vinto oltre che dalla stessa anche dalla madre Marisa Jossa esattamente nel 1959. E a proposito di Miss Italia la Capua ha di preciso affermato “Mi spiace dirlo ma è un po’ fuori dal tempo ormai […] Pensare ad un cambiamento è difficile”.