Alessia Marcuzzi, decide di rivelare “Quando ho tradito …”

Alessia Marcuzzi è una delle presentatrici più amate della televisione italiana. Una donna ricca di talento che con la sua simpatia, oltre che bravura, nel corso degli anni è riuscita ad entrare nel cuore di migliaia di persone. Di recente però la Marcuzzi si è raccontata e nel corso di una lunga intervista ha parlato anche della sua vita privata e delle volte in cui ha tradito i suoi partner. Ma, quali sono state le sue parole?

Alessia Marcuzzi racconta la sua vita privata

Chi segue Alessia Marcuzzi sa bene che la presentatrice non ha alcun timore di esprimere i propri pensieri. Inoltre si è sempre considerata una donna passionale e non hai mai tentato di nascondere quello che è il suo vero carattere. A proposito di questo ecco che la presentatrice ha parlato delle sue relazioni passate e, senza fare nomi, ha rivelato di non essere riuscita a resistere alla tentazione in diverse occasioni e di avere tradito i partner. Ma ha voluto precisare di averli poi lasciati per poter stare insieme alla persona alla quale non era riuscita a resistere.

Le sue relazioni amorose

Alessia Marcuzzi ormai da diversi anni ha trovato la felicità al fianco del produttore televisivo Paolo Calabresi con il quale è convolata a nozze nel 2014. In passato però ha avuto al suo fianco due volti noti dalle cui relazioni sono nati due splendidi figli. La Marcuzzi ha infatti avuto un figlio, Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con l’ex calciatore italiano Simone Inzaghi. Nel 2011 è invece diventata mamma della piccola Mia nata dall’amore con Francesco Facchinetti.

La confessione della presentatrice

La presentatrice nel corso di una lunga intervista ha confessato di non essere riuscita a resistere, alcune volte, alle tentazioni e di aver tradito i suoi partner. A tal proposito, parlando di fedeltà, ecco che la donna ha precisato “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”. A proposito dell’amore con il marito Paolo Calabresi ecco che Alessia Marcuzzi diverso tempo fa intervistata da Maurizio Costanzo ha rivelato qual è l’elemento che fa funzionare il loro rapporto. “In una storia d’amore vorrei mi mancasse sempre un po’ il terreno sotto i piedi. Quando non riesco a dare nulla per scontato”, queste le parole espresse dalla donna che ha quindi rivelato che il successo del suo rapporto con il marito è legato al non avere delle certezze.