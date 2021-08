Ilary Blasi nella bufera, sta per iniziare il suo nuovo programma ma …

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno all’inizio del nuovo programma televisivo Mediaset condotto dalla celebre presentatrice e showgirl italiana Ilary Blasi e intitolato “Star in the Star”. Al suo fianco nel ruolo di giudici vi saranno Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. Un programma molto atteso ma allo stesso tempo già finito al centro di una grossa bufera. Ma, per quale motivo?

Ilary Blasi e il suo nuovo programma nella bufera

Ilary Blasi è una delle presentatrici Mediaset più apprezzate ed inoltre è ormai considerata un volto noto di Canale 5. La donna ha infatti condotto negli anni programmi di grande successo come ad esempio il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi e prossimamente, esattamente il 16 settembre, tornerà in televisione con un nuovo programma intitolato ‘Star in the Star’. Proprio nelle ultime ore è andato in onda il promo del programma e se da una parte vi è stato chi ha apprezzato ecco che allo stesso tempo sono anche nate le prime polemiche. Secondo alcuni infatti ‘Star in the Star’ non sarebbe un programma nuovo e inedito ma un vero e proprio mix tra altri due programmi Rai di grande successo ovvero ‘Il cantante mascherato” e ‘Tale e Quale Show’. Il primo è un programma condotto da Milly Carlucci mentre invece il secondo è un celebre programma condotto da Carlo Conti.

Le polemiche sui social

Star in the Star è quindi finito in poco tempo al centro di una grossa bufera in quanto considerato un programma non originale ma copiato. In realtà però non è così in quanto si tratta di un format estero i cui diritti sono stati acquistati da Mediaset. Gli utenti però non hanno perso occasione per commentare negativamente e sotto il post pubblicato su Instagram proprio dalla presentatrice, ovvero Ilary Blasi, hanno espresso il proprio parere. In alcuni casi anche pareri negativi. Vi è stato ad esempio chi ha scritto “Attenta che parte la diffida dalla Carlucci”.

Come funziona Star in the Star

‘Star in the Star’ è in realtà un gioco all’interno del quale a sette vip viene assegnato un cantante da imitare. E dovranno farlo in incognito. Per l’esibizione dovranno indossare una maschera e in un primo momento l’esibizione in questione sarà in playback mentre invece, in un secondo momento, i vip si esibiranno utilizzando la propria voce. Al termine della puntata il concorrente che riuscirà a farsi smascherare verrà eliminato dal gioco.