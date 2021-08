Salvo Sottile senza mezzi termini: “Non guardo più Quarto Grado perché io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile, il giornalista siciliano che a settembre entrerà nelle case degli italiani conducendo I fatti vostri, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv in occasione della quale si è raccontato molto tra passato e futuro. Vediamo cosa ha detto.

Salvo Sottile dopo aver condotto Quarto grado rivela perché oggi non lo guarda

Salvo Sottile, prima di Gianluigi Nuzzi, ha condotto Quarto grado, la trasmissione che da settembre ricomincerà sempre su Retequattro.

Salvo Sottile non ha mai fatto mistero di aver amato tantissimo quella trasmissione che lui ha inaugurato nel 2010.

Salvo Sottile ha dichiarato così su Quarto Grado: “All’inizio non andava benissimo e c’era il rischio che venisse chiuso. Poi gli ascolti sono decollati, toccando il 15% di share quando è stata arrestata Sabrina Misseri. Il caso di Avetrana, così come quello di Melania Rea e Yara Gambirasio, hanno catturato l’attenzione del pubblico”.

Ma Salvo Sottile ha anche dichiarato che ora non guarda più la trasmissione e ha anche voluto spiegare il motivo: “Non amo voltarmi indietro. Per me è come un vestito usato che ho riposto nell’armadio. Quando passi il programma a un’altra persona prende un’altra forma e Quarto Grado di oggi non è più quello che facevo io”.

Salvo Sottile condurrà I fatti vostri

Salvo Sottile, da settembre, condurrà I fatti vostri che andrà in onda, come al solito, Rai Due.

Il giornalista siciliano che prenderà il posto di Giancarlo Magalli, sarà affiancato da Anna Falchi e di lei ha detto: “ Ci conoscevamo solo di vista e lei per me è stata una bellissima sorpresa. Oltre ad essere una grande professionista, Anna è una persona molto empatica e ironica, una dote che fa la differenza”.

Invece, del collega che sostituirà, Giancarlo Magalli, ha detto: “Ho chiesto una serie di consigli a Magalli e lui è stato molto carino nel darmeli. L’ho anche invitato in trasmissione, dicendogli che sarà sempre casa sua”.

Salvo Sottile ha le idee molto chiare sul taglio che vuole dare alla trasmissione della quale sarà al timone e, a questo proposito, ha dichiarato: “Visto che sono un giornalista, l’informazione sarà predominante, ma ci sarà spazio per tante nuove rubriche”.

Invece, del matrimonio finito con la collega Sarah Varetto ha detto: “Ancora oggi facciamo molte cose insieme: andiamo spesso a pranzo o a cena. Il nostro legame si è trasformato e siamo davvero buoni amici, non solo per il bene dei nostri figli. Sicuramente questo ci ha permesso di condividere la vita dei ragazzi in modo molto sereno: ognuno di noi li vede quando vuole, ma spesso stiamo tutti insieme”.