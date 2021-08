Paola Ferrari a sorpresa dice: “Io e Diletta Leotta ci andremo a prendere un caffè insieme perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Ferrari, in questi giorni come non mai, sta rilasciando dichiarazioni perché spesso si trova, a volte anche suo malgrado, al centro del gossip. Vediamo cosa è accaduto e che dichiarazioni ha rilasciato.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Ognuno gioca con le armi che ha”

Paola Ferrari non è la prima volta che parla di Diletta Leotta e qualche giorno fa ha dichiarato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Ognuno gioca le carte che ha” .

E poi ha aggiunto: “Trent’anni fa noi donne dovevamo essere credibili, oggi invece c’è più una rincorsa alla bellezza ostentata. Poi, certo, ognuno gioca le carte che ha”.

Ma poi ha anche detto: “Un giorno andremo a bere un caffè” e poi, subito dopo ha spiegato il perché: “Io e Diletta abbiamo un amico in comune, Pierluigi Pardo. Quindi ci siamo dette che un giorno ci andremo a bere un caffè”.

Paola Ferrari ha dichiarato che dopo i prossimi mondiali di calcio lascerà la televisione: “È un’estate fantastica, tra gli Europei e le Olimpiadi con tutte queste medaglie per l’Italia. Continuo a emozionarmi, ero in spiaggia e ho visto sull’iPad il trionfo dei ragazzi nella staffetta, Tortu mi ha commosso… Ho fatto un urlo”. E poi: “Amo il mio lavoro, lavoro da 32 anni ma c’è tanta vita fuori. Mi sono data un termine: i Mondiali del Qatar, nel 2022. Poi lascio. Largo ai giovani”.

Paola Ferrari e le critiche che le muovono

Paola Ferrari, dopo aver subito tanti attacchi, ha detto: “Sulla professionalità è difficile attaccarmi. Faccio i miei errori, ma sono sempre preparata. A quel punto mi hanno dato della vecchia e mi hanno detto che sono bella in tv grazie alle luci”.

E poi: “Ad aggravare le critiche è la malattia che ho avuto. Tempo fa mi è stato diagnosticato un tumore maligno in viso. Sono stata comunque fortunata perché non mi ha messo in pericolo di vita, ho avuto tanta paura dopo”.

Invece, sulle critiche che ha avuto per aver accavallato le gambe, lei ha detto: “Mi ha divertito. Non ci siamo accorti dell’inquadratura e se l’avessi pensata non mi sarebbe venuta così bene. Le altre puntate sono stata immobile, terrorizzata”.

Invece, in occasione di un’intervista rilasciata a “La Verità” ha detto sul mondo del calcio: “Continuano a valutare le donne per l’aspetto fisico. Combatto da trent’anni per l’emancipazione della donna, ma spesso le mie battaglie non sono state capite e ora non più forza”.