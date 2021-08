Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, grosse tensioni nell’aria, la bomba di Dagospia

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato ma già sta facendo parlare di sé. Infatti, dopo che Alfonso Signorini, il conduttore, ha ufficializzato il nome delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, tra le due pare che sia già iniziata un po’ di maretta svelata da Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino. Vediamo cosa sta accadendo a pochi giorni dall’inizio di una delle trasmissioni più seguite in casa Mediaset.

Dagospia rivela che tra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe c’è già un po’ di tensione

A settembre inizierà il Grande Fratello Vip 6 e le due opinioniste che hanno preso il posto di Pupo e di Antonella Elia già pare che non vadano affatto d’accordo.

Infatti, Dagospia, nella rubrica ‘A lume di Candela’, ha scritto che le due opinioniste non vanno affatto d’accordo ma poi ha anche aggiunto: “Ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. E poi il giornalista Candela spiega: “Colpa di qualche battutina”.

La trasmissione inizierà lunedì 13 settembre e da quel momento si potrà capire come stanno effettivamente i rapporti tra le due.

Tra i concorrenti non tutti i nomi sono stati svelati e, dunque ufficializzati anche se i giochi sono stati ormai fatti. Tra chi ha dichiarato la propria presenza c’è Katia Ricciarelli, e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Negli ultimi giorni è stato fatto anche il nome di un ex fidanzato di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi.

I commenti di Adriana Volpe e di Sonia Bruganelli sulle opinioniste non vip

Da qualche giorno Alfonso Signorini ha fatto sapere che, ad affiancare le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ci saranno altre due opinioniste non vip. Dopo che Signorini ha ufficializzato questa presenza, sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli l’hanno commentata e Adriana Volpe ha detto: “Aspettando l’inizio della nuova edizione del Gf, sono felicissima” mentre la Bruganelli ha detto: “Ma anche io arrivo dal divano di casa! Vestita elegantissima, ma da lì arrivo. Saremo in tre, povera Adriana Volpe”. Non è la prima volta che la Bruganelli prende in giro, bonariamente, la Volpe infatti anche qualche giorno fa quando Signorini sui social aveva annunciato così la ufficializzazione della Volpe: “Pungente, attenta, astuta … Quando colpisce, può fare molto male! Nomen omen… Adriana Volpe è una delle opinioniste di questa edizione del GfVip”, la Bruganelli aveva commentato “Oddio… avevo letto ‘quando capisce’. Grande Adriana!!!”.

E poi sotto alla presentazione social della Bruganelli: “Imprevedibile, sincera, vera… sarà la spina nel fianco dei nostri Vipponi. Sonia Bruganelli è una delle opinioniste di questa edizione del GfVip”, la Volpe aveva scritto “L’occhiale ha sempre il suo perché ! In questa foto sembri più intellettuale”.