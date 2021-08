“Tale e quale show”, Carlo Conti lancia una bomba “Accanto ai tre giudici ci sarà …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate, purtroppo, sta volgendo al termine e, a breve, inizieranno tutte le trasmissioni che sono state interrotte, appunto, per la pausa estiva. C’è grande attesa per tutti quei programmi a cui la gente è molto affezionata e che segue sempre con tanto piacere e, tra queste, c’è certamente, Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti che va in onda, generalmente il venerdì sera su Rai 1.

Carlo Conti fa un’anticipazione interessante.

Qualche giorno ancora e poi ricominceranno tutte le trasmissioni televisive per questa nuova stagione autunnale che appare già molto interessante sia per la Rai che per Mediaset.

Sulla Rai tornerà Carlo Conti al timone del suo seguitissimo, ormai da tanti anni, Tale e quale show che non stanca mai e questo è assicurato dal riscontro in termini di numeri.

Carlo Conti ha annunciato che quest’anno siederà in giuria, oltre il suo carissimo amico Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, altro suo storico amico, la giurata presente fin dalla prima puntata di Tale e quale show, Loretta Goggi e poi un quarto giurato del quale, al momento, non si sa nulla.

TvBlog ha scritto che si tratterà di “una celebrità, anche piuttosto irraggiungibile interpretata da un imitatore”.

Per il momento il nome di questo imitatore non è stato ancora svelato ma si vocifera che possa essere Ubaldo Pantani o Francesca Manzini.

Grande è l’attesa per la scoperta di questo quarto nome.

Il programma ricomincerà il 17 settembre e, tra i vari concorrenti ci saranno Biagio Izzo, Alba Parietti, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli.

Tale e quale show continuerà fino a novembre quando poi cederà il posto a: “The voice senior” che anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, sarà condotto da Antonella Clerici.

Le vacanze di Carlo Conti

Carlo Conti sta trascorrendo questi ultimi giorni di vacanza insieme alla sua famiglia, della quale è innamoratissimo, a Castiglioncello, in Toscana, dove ha una casa. Conti con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo, di 7 anni trascorre giornate felici e serene e, spesso, vanno a trovarlo anche degli amici come documentano alcune foto postate sui social.

Infatti, qualche scatto recente ha mostrato Conti con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello intenti a gustarsi una spaghettata notturna.

Conti ha anche postato una foto insieme alla moglie al figlio e ha aggiunto la didascalia: “Love is in the air”.

Carlo Conti, tempo fa, ha dichiarato: “Con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro”.