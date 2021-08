Uomini e Donne, Andrea Nicole spiega come hanno reagito i corteggiatori quando hanno saputo del suo passato

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno, per la prima volta, il trono di Maria De Filippi sarà occupato da una ragazza che, fino ad otto anni fa, era un ragazzo, Andrea Nicole.

I ragazzi che sono andati a conoscerla, come accade sempre nel programma della De Filippi, prima di vederla non sapeva nulla di lei perchè il primo appuntamento è sempre al buio: i corteggiatori scendono le scale non sapendo chi si troveranno di fronte.

Dunque, le reazioni dei corteggiatori, appena saputa la storia di Andrea Nicole sono state diverse tra loro.

Andrea Nicole spiega la reazione dei corteggiatori

Uomini e donne ricomincerà il 13 settembre, dunque tra pochi giorni ma le prime puntate sono state già registrate martedì 24 agosto e mercoledì 25 agosto e dunque qualche anticipazione già la si conosce e si sa qualcosa di ciò che è accaduto.

Quest’anno, per la prima volta a sedere sul trono per essere corteggiata, una ragazza che fino a otto anni fa era un uomo. Oggi Andrea Nicole è una modella e commessa milanese.

Andrea Nicole ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano e ha raccontato: “I corteggiatori? Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere”.

Invece, parlando di Maria De Filippi, ha detto: “Per me la De Filippi era irraggiungibile, è stato strano ma molto piacevole. Mi sono sentita subito a casa, era stupita dal modo in cui racconto la mia storia, il più naturale possibile. È la mia vita, non mi piace nascondere nulla”.

E poi ha anche detto, a proposito dei problemi e alle difficoltà legate alla sua storia che può incontrare in trasmissione: “So che può accadere ma mi importa relativamente, non è nulla di diverso di quanto affrontato quando avevo dodici anni. Se sono sopravvissuta allora posso farlo anche adesso, ho sulle spalle maggiore esperienza. Sono una donna normale che sta affrontando un percorso come gli altri colleghi”.

Maria De Filippi fa racconta il suo carattere

Maria De Filippi, qualche settimana fa, ha rivelato: “Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa. Certo, ancora di più coccolo le persone che fanno parte della mia vita: soprattutto mio marito Maurizio Costanzo e nostro figlio Gabriele“.