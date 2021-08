Bianca Guaccero sui social scrive un post e il web si entusiasma

0 SHARES Condividi Tweet

Tra poche settimane prenderà il via la nuova stagione televisiva Rai e tra i programmi che torneranno ad intrattenere i telespettatori vi troviamo anche ‘Detto Fatto’. Stiamo nello specifico parlando dell’amatissimo programma condotto dalla famosa attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Ed è stata proprio quest’ultima ad annunciare la partenza della nuova edizione di Detto Fatto attraverso il proprio profilo Instagram. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Bianca Guaccero e la nuova stagione di Detto Fatto

Sono state tante nelle scorse settimane le incertezze legate al futuro televisivo di Bianca Guaccero a causa delle polemiche che hanno interessato la scorsa stagione di Detto Fatto. Ad oggi però non sembrerebbero esservi più dubbi, la conduttrice ha infatti annunciato tramite il suo profilo Instagram l’inizio della nuova stagione del famoso programma Rai da lei condotto che prenderà il via a partire dal prossimo 13 settembre.

L’annuncio della presentatrice

Ad annunciare l’inizio della nuova stagione di Detto Fatto è stata proprio la famosa presentatrice Bianca Guaccero tramite il proprio profilo Instagram. La donna ha nello specifico pubblicato una fotografia in compagnia di Gianpaolo Gambi e come didascalia ha scritto “Ragazziii stiamo tornando siete pronti????”. La presentatrice ha taggato coloro che anche quest’anno saranno al suo fianco ovvero Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian. Ma non solo, la famosa presentatrice Rai ha anche annunciato “Ci saranno tante, tantissime novità”.

Le novità della nuova stagione di Detto Fatto

La stagione 2021/2022 di Detto Fatto non sarà uguale a quelle precedenti ma sarà caratterizzata da tante novità. Nello specifico accanto alle solite e già note rubriche ve ne saranno altre nuove e quindi di conseguenza anche nuovi tutor e nuovi tutorial. Poi ancora una volta sarà presente in trasmissione Jonathan Kashanian che, come accaduto negli anni precedenti, curerà la Superclassifica concentrata proprio sul gossip. Verranno mandati in onda anche i simpatici siparietti di Gianpaolo Gambi ed il famoso cambio look della nota stilista Carla Gozzi. La trasmissione in questione, come anticipato poc’anzi, prenderà il via il prossimo 13 settembre. La data quindi è certa mentre invece alcune incertezze riguarderebbero l’orario di inizio della trasmissione. Ad oggi infatti non sembrerebbe esservi nulla di ufficiale ma secondo alcune indiscrezioni il programma condotto da Bianca Guaccero potrebbe iniziare intorno alle ore 15 o anche più tardi. La motivazione sarebbe quella di lasciare maggiore spazio al programma che va in onda prima ovvero ore 14, celebre trasmissione condotta da Milo Infante.