Barbara D’Urso bomba di Dagospia “La conduttrice è stata ridimensionata dunque è …”

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione televisiva e tra i programmi che andranno in onda su Mediaset vi troviamo ‘La Talpa’. Stiamo esattamente parlando di un celebre reality show della rete che negli anni ha ottenuto sempre un vasto successo. Ma, a chi sarà affidata la conduzione? Nei giorni scorsi era trapelato il nome di una famosa presentatrice Mediaset ovvero Barbara D’Urso ma ecco che tali voci sembrerebbero essere infondate e poco veritiere.

Barbara D’Urso e la conduzione de La Talpa

Si è fatta sempre più insistente negli ultimi giorni la notizia secondo la quale a condurre La Talpa, celebre reality show Mediaset, sarà la famosa conduttrice campana Barbara D’Urso. A lanciare tale notizia sarebbe stato TVBlog ma ecco che nelle scorse ore a intervenire sulla questione è stato invece Dagospia il quale avrebbe dichiarato di avere avuto dei contatti con delle fonti Mediaset che a loro volta avrebbero smentito il tutto. Secondo il noto portale diretto da Roberto D’Agostino quindi la notizia secondo la quale a condurre La Talpa sarà Barbara D’Urso non è da considerare veritiera. “Dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta”, queste le parole che è possibile leggere su Dagospia.

Il futuro di Barbara D’Urso in televisione

Quali sono quindi i programmi affidati alla famosa conduttrice? Barbara D’Urso il prossimo mese di settembre tornerà in televisione con la nuova stagione di Pomeriggio Cinque che però rispetto agli anni precedenti durerà qualche minuto in meno. Altra differenza rispetto alle passate edizioni riguarderà la tipologia di argomenti trattati. Infatti, come affermato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, nell’edizione 2021/2022 di Pomeriggio Cinque verrà dato più spazio alla cronaca e meno spazio al gossip.

I programmi Mediaset cancellati

Ormai tra poche settimane Barbara D’Urso tornerà nelle case degli italiani con il celebre programma televisivo Pomeriggio Cinque. La famosa conduttrice campana si è però trovata a dover fare i conti con una triste verità ovvero la cancellazione di due programmi da lei condotti negli anni precedenti e che non saranno presenti nella nuova stagione televisiva Mediaset. Stiamo nello specifico parlando di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso entrambi al momento archiviati. È comunque importante precisare che non è assolutamente escluso che nel corso della stagione televisiva alla conduttrice campana possano essere affidate delle nuove trasmissioni, magari anche in prima serata. Per scoprirlo occorrerà solamente attendere qualche mese.