Nathaly Caldonazzo al veleno contro Barbara D’Urso “Sono andata da lei sono una volta e mi è bastata per tutta la vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Nathaly Caldonazzo, qualche giorno fa, sui social, in un botta e risposta con i suoi follower, ha esternato il suo pensiero, che non è affatto positivo, su Barbara D’Urso. La bellissima showgirl, storica fidanzata del compianto Massimo Troisi e una delle amiche più strette della bellissima attrice Maria Grazia Cucinotta, ha lanciato più di una frecciatina a Barbara D’Urso.

Vediamo cosa è accaduto.

Nathaly Caldonazzo lancia più di una frecciata a Barbara D’Urso

Nathaly Caldonazzo si è intrattenuta, sui social in uno scambio di battute con i suoi follower e l’argomento, per un po’, è stato Barbara D’Urso.

Tutto è cominciato quando un follower, su Instagram, le ha detto, come complimento: “Tu saresti cento volte meglio della D’Urso” e lei di rimando, evidentemente per lanciare una frecciatina neanche troppo leggera alla volta di Barbara D’Urso gli ha risposo: “Anche tu”. Nathaly Caldonazzo, che solo una volta è andata ospite da Barbara D’Urso dopo il suo rientro dall’Isola dei famosi, si è sentita dire da un altro utente dei social: “Menomale che qualche volta ti ha ospitato“ e lei di rimando questa volta senza, ancora più diretta, ha risposto: “Sono andata una sola volta quattro anni fa e mi è bastata a vita”.

Fino ad ora Barbara D’Urso non ha replicato in alcun modo e, probabilmente, non lo farà come è nel suo costume. Lei, piuttosto, incassa il colpo e procede per la sua strada.

Barbara D’Urso sta vivendo un periodo lavorativo un po’ discusso

Barbara D’Urso, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha stupito un po’ tutti perché i suoi affezionati telespettatori e non, si sono resi conto che il suo ruolo e la sua presenza in tv è stata fortemente ridimensionata. Infatti, da condurre ben tre programmi “Pomeriggio 5”, “Domenica Live” e “Live non è la D’Urso”, ora si trova a condurne solo uno e anche un po’ più ridotto rispetto al passato.

Lei, che è sempre molto solare e ottimista, ha dichiarato così in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della sera a Candida Morvillo: “Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario”.

E poi ha anche aggiunto: “Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia…”.

Ma poi ha voluto anche rispondere alla domanda che un po’ tutti si sono posti: “Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”.

Infine, ha dichiarato: “L’editore, prima di presentare i palinsesti, è stato molto insistente nel dirmi che sono stata e sono fondamentale per l’azienda, questo mi ha molto gratificata”.