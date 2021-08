Tiberio Timperi senza mezzi termini: “Ci posso rimanere male?” e il web apprezza

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi, qualche giorno fa è stato al centro del gossip per un botta e risposta con la sua collega di trasmissione Monica Setta e in tanti si sono chiesti come faranno i due a tornare a lavorare da settembre fianco a fianco dopo quello che si sono detti reciprocamente.

Monica Setta ha iniziato con il dire che loro due non si sentono mai e si incontrano solo al lavoro e lui, di rimando ha precisato di non permetterle di chiamarlo. A quel punto, lei ha spiegato che è lui, piuttosto che l’ha chiamata quando si trattava di tornare in tv a lavorare insieme invitandola a cena e che, piuttosto è stata lei a mettere la parola buona con il direttore di Rai che non aveva alcuna intenzione di farlo lavorare dopo la stagione di La vita in diretta la fianco di Francesca Fialdini che aveva registrato ascolti molto deludenti. Insomma non se le sono mandate a dire ma tra qualche giorno si ritroveranno nello stesso studio televisivo e non sarà facile ricominciare.

Tiberio Timperi si sfoga sui social “Ci posso rimanere male?”

Tiberio Timperi, che da anni è un volto Rai, infatti ha condotto varie trasmissioni televisive tra cui Unomattina, Uno in famiglia, La vita in diretta, Mezzogiorno in famiglia, ecc. è anche un bravissimo giornalista che ha scritto due libri: Nei tuoi occhi di bambino e Ci avete fatto caso? Divagazioni semiserie dei tic del terzo millennio (2004).

Tiberio Timperi ha postato un video sui social molto divertente in cui ha detto, per scherzo attaccando gli autori della Settimana enigmistica: “Ma se tu, cara Settimana Enigmistica, dopo sette giorni che ti aspetto con la matitina in mano per fare barba, baffi e occhiali a quello della prima pagina e mi piazzi un Lambert Wilson così, ce posso rimanere un pochettino male?”. Il popolo del web si è molto divertito per questo siparietto e lo ha riempito di like.

Tiberio Timperi la sua vita privata

Tiberio Timperi è molto riservato e di lui si sa solo che è stato sposato con Orsola Gazzaniga e ha un figlio di nome Daniele e che ha combattuto molto per poter vedere un po’ di più il figlio dopo che si è separato dalla moglie portando avanti battaglie importanti anche per tutti gli altri padri separati. Con le sue compagne di lavoro non è sempre andata benissimo perché lui è molto schietto e diretto mentre con Ingrid Muccitelli per lui è stato molto piacevole lavorare tanto da definirla “la migliore collega con cui io abbia lavorato”.