Grande Fratello vip, Dagospia lancia una bomba su una ex concorrente ” Di giorno diva, di notte ha la doppia vita”

Dagospia ci ha abituati a degli scoop davvero sorprendenti ma quello di qualche ora fa ha lasciato davvero tutti a bocca aperta.

Lo scoop riguarda una ex concorrente de Il Grande fratello vip, trasmissione che sta per iniziare per il sesto anno consecutivo e che quest’anno, come l’anno scorso, vedrà al timone Alfonso Signorini. Vediamo cosa ha rivelato Dagospia.

Dagospia fa una rivelazione bomba “Una ex concorrente del grande fratello vip ha una doppia vita”

Il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela ha lanciato una bomba che sta facendo tantissimo parlare. Lui ha detto che una ex concorrente del GF Vip, pare abbia una doppia vita: “A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da ‘influencer’ un’altra professione: escort d’alto bordo…”,

E poi ha anche aggiunto: “Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate…”.

Candela non ha aggiunto altro e in tanti si stanno chiedendo chi sia questa ex concorrente ma il nome non è trapelato.

Il grande fratello vip sta per ripartire, cast e curiosità

Il grande fratello vip sta per ripartire e il cast lo si conosce quasi al completo. Certamente al timone ci sarà Alfonso Signorini mentre come concorrenti, tra gli altri, è certo il nome di Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli.

La trasmissione ricomincerà il 13 settembre sempre su Canale 5. Accanto ad Alfonso Signorini, ci saranno due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Poi ci saranno anche degli “opinionisti popolari” e l’autore Andrea Palazzo ha rivelato: “Saranno due opinioniste molto pop prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su sè stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”.

Katia Ricciarelli, a proposito della sua partecipazione ha dichiarato: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”.

L’altra concorrente, di cui già si conosce il nome, Sophie Codegoni, tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne ha dichiarato di aver ricevuto alcuni consigli da Fabrizio Corona: “Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole”.

E poi gli altri concorrenti dovrebbero essere Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento; il campione di nuoto Manuel Bortuzzo; Miriana Trevisan; il compagno di Vera Gemma, Jeda; l’ex fidanzato di Belén Rodriguez, Gianmaria Antinolfi; la modella Ainett Stephens; Soleil Sorge; Carmen Russo; Giucas Casella e Amedeo Goria.