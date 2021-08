Eva Henger ricoverata d’urgenza in ospedale perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Eva Henger la conosciamo tutti per essere una nota attrice ungherese e soprattutto una attrice hard. In questi ultimi anni è stata però anche spesso ospite dei vari programmi televisivi, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso ed ha preso parte anche ad alcuni reality, come l’isola dei famosi. Ebbene sì, sembrerebbe che in queste ultime ore però la nota attrice ungherese sia finita in ospedale ed esattamente al pronto soccorso in codice rosso. La notizia è trapelata nelle scorse ore e sembra abbia fatto parecchio preoccupare soprattutto i suoi fan. Ma cosa è accaduto alla nota attrice?

Eva Henger, la nota attrice finisce in ospedale

Tanta paura per la nota Eva Henger, la quale nei giorni scorsi sembrerebbe essere finita in ospedale ed esattamente al Sandro Pertini di Roma. Pare che l’ex attrice hard sia arrivata al pronto soccorso in codice rosso. Secondo quanto riferito, si sarebbe sentita male quando si trovava in compagnia della figlia di 12 anni Jennifer che ha avuto dal marito Massimiliano Caroletti. A raccontare poi quanto accaduto è stata la stessa Eva che ha rilasciato un’intervista molto interessante al Magazine Oggi. Nel corso di questa chiacchierata, l’attrice ha spiegato esattamente che cosa gli sia accaduto e ha tranquillizzato poi i fan circa le sue condizioni di salute.

Cosa è successo all’attrice ungherese?

Ad un certo punto, Eva ha raccontato di essere stata, come presa da tanta ansia e di essersi sentita anche disorientata, fino a che non è caduta a terra ed ha perso i sensi. È stata così trasportata in ospedale ed è rimasta lì per diverse ore. “Credevo di morire, ho pensato seriamente che non avrei più rivisto mia figlia: ho temuto per la sua sorte. Ho vissuto lo sconforto, la pena, l’angoscia dell’attimo in cui ti senti che te ne stai andando; è stato terribile”. Questa nello specifico quanto raccontato da Eva Henger che ha ripercorso quindi quei momenti terribili vissuti alcuni giorni fa.

Attacchi di panico e tanto spavento

In realtà sembrerebbe che questa non sia stata la sua prima volta, perché già in passato tanti anni fa, ebbe un forte attacco di panico e di ansia nel momento in cui si scoprì la malattia del marito Riccardo Schicchi. In quell’occasione pare che Eva Henger però riuscì a sostenere la situazione e soprattutto a tenere sotto controllo questi attacchi di panico. Però Eva si è portata per tutta la vita alcuni strascichi come ad esempio la claustrofobia oppure la paura di prendere ascensori e sarebbe anche dovuta ricorrere a dei farmaci. “Prima di salire in auto prendevo mezzo Lexotan”, ha raccontato Eva. Insomma, nulla di grave per l’ex attrice che non ha perso occasione per parlare della figlia Mercedesz. “Purtroppo non c’è rapporto. Non mi ha cercato. Ma io ci sono sempre e ci sarò sempre per lei”.