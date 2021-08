Can Yaman e Demet Ozdemir bomba, “si stavano per sposare ma poi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Can Yaman per essere un noto attore turco il quale è divenuto piuttosto famoso nel nostro paese, dopo aver preso parte ad alcune serie televisive tra cui daydreamers- le ali del sogno. Nell’ultimo anno, il noto attore turco è stato sicuramente molto presente sulle pagine del gossip italiano per via della sua relazione con Diletta Leotta. Quest’ultima come tutti sappiamo è una nota conduttrice sportiva ed una delle donne più amate del nostro paese. La notizia della loro storia d’amore si è diffusa nel corso del 2021 ma pare che siano stati davvero in tanti a non credere affatto a questo amore.

Can Yaman e Diletta Leotta, la loro storia d’amore non convince

I due effettivamente sono stati per tanto tempo divisi, vuoi per impegni lavorativi vuoi anche per la pandemia, ma in questa estate 2021 hanno trascorso diverse settimane insieme. Adesso però è da un po’ di tempo che i due non appaiono più insieme e per questo si è pensato che tra i due fosse tutto finito. Si è anche ipotizzato ancora una volta che effettivamente tra i due non ci sia mai stata nessuna relazione. Proprio in queste ore si è invece diffusa un’altra notizia, secondo la quale Can Yaman sarebbe molto vicino a Demet Ozdemir, ovvero la protagonista della serie Daydreamer Le ali del sogno.

Il noto attore turco ad un passo dalle nozze con Demet Ozdemir?

Già in passato si era vociferato circa una love story tra i due, ma i protagonisti avevano sottolineato di essere soltanto buoni amici. Secondo la notizia però trapelata in questi giorni, i due sarebbero pronti a convolare a nozze. Era stata la stessa Demet nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso anno a mettere in chiaro le cose. “Con Can Yaman abbiamo un ottimo rapporto, è stato un bel viaggio insieme, e gli auguro una carriera ricca e ambiziosa. Siamo amici nella vita, è una persona piena di valori, a cui voglio molto bene, anche se non riusciamo a vederci frequentemente. È una persona a cui tengo molto”.

L’indiscrezione di Biagio D’Anelli

L’indiscrezione però adesso sembra essere stata lanciata da Biagio D’Anelli il quale nella sua pagina Instagram ha svelato quindi questo retroscena su Can e Demet. Secondo Biagio, i due pare che non soltanto fossero fidanzati, ma pronti proprio a convolare a nozze. Una cosa è certa ovvero che i due protagonisti non hanno mai confermato questa relazione ed hanno sempre parlato di amicizia. Ed ancora Biagio avrebbe aggiunto che Demet avrebbe deciso di lasciare Can dopo aver scoperto un tradimento da parte di quest’ultimo.