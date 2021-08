Mara Venier viene duramente attaccata sui social e lei dà una risposta che è una lezione di vita

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è sempre al centro del gossip e sui social è sempre molto attiva anche se, ultimamente, più che altro, nelle vesti di nonna. Infatti, lei ama postare video dove si mostra con il suo nipotino, il piccolo Claudio per il quale ha un’adorazione incredibile.

I due, insieme. si divertono e giocano scambiandosi delle coccole dolcissime.

Mara Venier posta una foto insieme al marito e un’hater la massacra

Mara Venier, qualche giorno fa, ha postato una foto insieme al marito Nicola Carraro dove si vedono i due su un terrazzo di un hotel che gustano un drink al tramonto e poi ha aggiunto la seguente didascalia: “Bel tramonto oggi… mi faccio un Mojito…. voi?????“. Anche se la foto ha riscosso tantissimi like c’è stato anche chi, gli haters purtroppo non mancano mai, l’ha attaccata criticandola anche con molta durezza.

Infatti, un’utente donna le ha scritto: “Tagliati quei capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”. Mentre un altro le ha scritto: “Hanno ragione taglia quei capelli e bevi meno, e mettiti a dieta”.

E la Venier, di rimando, prima ha risposto: “Carissima, mi vedo purtroppo costretta a mandarti affa*****ooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!”. E poi ha iniziato a postare una serie di suoi scatti con tantissime acconciature diverse e con ironia le ha detto: “Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i co***oni con i miei capelli?? Perché?” …E poi, ancora: “Signora carissima (si fa per dire)….preferisce questo taglio ????? Dica …dica ….😂😂😂😂😂😂faccio questo???? Così lei è felice ….per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci e……. Vi voglio bene amici di Instagram”.

La Venier, con la sua risposta, ha voluto evidenziare quanto siano importanti le cose semplici della vita quale, ad esempio, gustarsi anche solo un tramonto in compagnia del marito infischiandosene dell’aspetto fisico. E ha dato, così, una bella lezione di vita a tutti.

Le reazioni del web

In tantissimi, quasi tutti, hanno preso le difese di zia Mara e, tra questi, anche una coppia artistica molto famosa e amata, Pio e Amedeo che hanno commentato così il botta e risposta tra l’utente e la bravissima Mara, in modo chiaramente ironico: “Cara Mara se serve interveniamo noi”.

A proposito del peso, la Venier ha voluto chiarire che da diversi mesi prende molti farmaci a causa della lesione del nervo facciale seguita ad una seduta dal dentista. Infatti, un po’ di tempo fa aveva spiegato: “Ancora non sono messa benissimo”.

E, ancora: “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque, sono in buone mani e sto cercando di reagire“.

E anche: “Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In“.