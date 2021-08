Maurizio Costanzo senza mezzi termini su una trasmissione televisiva “Io azzardo ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Maurizio Costanzo per essere un noto giornalista italiano, ma anche il marito di Maria De Filippi. Lo conosciamo anche per essere però un noto critico e conduttore televisivo e pare che in questi ultimi anni abbia anche curato delle rubriche su alcuni noti giornali. Molti personaggi del mondo dello spettacolo sono stati lanciati proprio da Maurizio, grazie al suo programma Maurizio Costanzo show. Ma di che programma ha parlato in questi giorni il marito di Maria De Filippi?

Maurizio Costanzo, il giornalista esprime il suo parere su un noto programma televisivo

Proprio in questi giorni il noto giornalista sembra sia intervenuto su TV Sorrisi e Canzoni, dando il suo parere su un noto programma televisivo molto amato e seguito dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Colorado Caffè, il format che va in onda su Italia 1 da diversi anni e che pare stia avendo ancora una volta un grande successo. Questo è il programma che ha dato la possibilità a diversi artisti di farsi conoscere soprattutto di poter iniziare la propria carriera da comici.

Il punto di vista di Maurizio su Colorado Cafè

“Forse è un azzardo, ma mi sento di dire che tutta la comicità italiana degli ultimi anni si è fatta le ossa davanti alle telecamere di Colorado. All’inizio il conduttore fu Diego Abatantuono con accanto Ugo Conti. Poi il cast di anno in anno è stato completamente rivoluzionato”. Questo quanto dichiarato nello specifico da Maurizio Costanzo parlando proprio di questo noto programma televisivo che in questi anni è stato davvero tanto amato. Il giornalista sarebbe intervenuto così sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, parlando quindi del fatto che in questi anni sono mancati comunque programmi comici che hanno contribuito sicuramente a scrivere la storia della televisione italiana e Colorado Cafè sembra essere proprio uno di questi.

Il giornalista e l’elogio ai conduttori del format di Mediaset

“Specie su Italia1 una volta le occasioni erano di più per motivi che mi sfuggono. Quando qualcuno si lamenta che non ci sono più comici io li rimando alla constatazione che non ci sono più programmi che sperimentano”. Questo quanto dichiarato da Maurizio Costanzo, il quale avrebbe anche aggiunto che il programma in questione ha avuto sicuramente la fortuna di avere avuto alla conduzione dei grandi professionisti come ad esempio Peppe Braida, ma anche Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.