In Onda, Ornella Vanoni su Matteo Salvini “E’ molto abile” e Concita De Gregorio …

Ornella Vanoni la conosciamo sicuramente per essere una grande artista ed una nota cantante italiana che ha contribuito a scrivere la storia della musica del nostro paese. Nella serata di ieri, sabato 28 agosto 2021 Ornella è stata ospite in una trasmissione di La7 chiamata In Onda. Ad un certo punto, pare che la nota artista stesse spiegando che Matteo Salvini secondo il suo punto di vista è un politico molto abile che in questi anni è riuscito a catturare e ammaliare gran parte del Popolo. Poi ad un certo punto sembra che la Vanoni abbia comunque voluto fare una premessa ovvero il fatto che lei non lo voterebbe mai, ma ciò non toglie che comunque in questi anni il leader del Carroccio abbia dimostrato grande abilità. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto nel corso della puntata di questo programma andato in onda nella serata di sabato su La7.

Ornella Vanoni ospite a In Onda su La7

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che Ornella Vanoni sia stata ospite nella serata di sabato in un programma di La7 ovvero quello intitolato In onda. L’ospite in questione, ovvero la nota cantante italiana ad un certo punto sembra abbia espresso il suo modesto parere su uno dei politici più in voga degli ultimi anni ovvero Matteo Salvini. A dire dalla stessa Ornella, sembrerebbe che il leader del Carroccio in questi anni abbia anche dimostrato una grande abilità nel sembrare uno del Popolo e che in questo modo è riuscito sicuramente a catturare grandi consensi.

La cantante parla di Matteo Salvini e lascia tutti senza parole

“Credo che non lo voterei, ma lo trovo davvero abile. Fa di tutto per sembrare un uomo comune, uno del popolo”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Ornella che in qualche modo ha suscitato la reazione di Concita De Gregorio la quale sembra sia apparsa particolarmente sorpresa dalle parole della cantante.

Dopo le parole di Ornella, Concita De Gregorio imbarazzata cambia argomento

Presente anche David Parenzo il quale dopo aver ascoltato le parole di Ornella Vanoni sembra aver detto che il suo punto di vista era comunque stato molto interessante .La cantante però che sappiamo non ha mai avuto alcun freno nell’esprimere le sue opinioni pare sia andata avanti dicendo anche “anche il Papeete rappresenta l’uomo medio italiano, quando vede una bella donna… poi mangia il gelato… Uno del popolo. Perché il popolo segue una persona che capisce con facilità…”. A quel punto Concita sembrata ancora più sconvolta tanto da cercare immediatamente di cambiare discorso e argomento.