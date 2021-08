Ballando con le stelle, la bomba di Roberto Alessi “Paola Barale ci sarà …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si parla sempre più spesso del programma condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle che avrà inizio soltanto tra poche settimane. Sono state tante le indiscrezioni lanciate in questi ultimi giorni, riguardo non soltanto i concorrenti, ma anche la giuria. L’ultima notizia riguarderebbe proprio una nota showgirl italiana, la quale potrebbe prendere parte alla nuova edizione di del programma nelle vesti di giurata. Ma di chi stiamo parlando?

Ballando con le stelle, Milly Carlucci potrebbe aver fatto un colpaccio

Ad essere al centro di questa nuova iscrizione pare sia proprio Paola Barale, la quale in più di un’occasione ha fatto intendere di non aver completamente chiuso le porte al mondo dello spettacolo e alla televisione ma di essere soltanto in attesa di una proposta interessante. Questa potrebbe essere effettivamente arrivata.

Paola Barale pronta a sbarcare nella giuria di Ballando?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare quindi, Paola Barale potrebbe ben presto approdare sul piccolo schermo e nello specifico su Raiuno come protagonista della nuova edizione di Ballando con le stelle. In realtà Paola Barale è stata per tanto tempo lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo, ma non ha mai negato il fatto di voler tornare presto, qualora avesse ricevuto una proposta allettante. Questa potrebbe essere effettivamente arrivata. A lanciare questa indiscrezione è stato il Magazine Novella 2000 secondo cui Paola Barale quindi sarebbe pronta ad entrare nel cast del programma di Milly Carlucci che partirà ufficialmente il prossimo 16 settembre su Rai 1.

L’indiscrezione di Roberto Alessi “Ha già firmato il contratto”

“Oggi invece Novella 2000 è in grado di anticiparvi che nel cast di Ballando con le Stelle 2021 dovrebbe esserci anche Paola Barale”. Questo quanto scritto dal settimanale diretto da Roberto Alessi, il quale sostiene che l’ex di Raz Degan potrebbe aver firmato il contratto. Ma come stanno davvero le cose? Ovviamente non c’è alcuna conferma, ma se così dovesse essere per Milly Carlucci si tratta di un passo molto importante. Si resta in attesa di capire, quindi, se effettivamente Paola Barale farà parte del cast di questa edizione di Ballando alla quale sembra farà parte anche Morgan. Il cantante ha già confermato la sua partecipazione diversi giorni fa. Paola è stata da sempre molto amata dal grande pubblico.