Sanremo, Amadeus vuole Colapesce e Dimartino ma loro lo gelano

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, Amadeus sarà alla conduzione del Festival di Sanremo, la Kermesse musicale italiana più importante.

Amadeus, che sulle prime sembrava si volesse fermare all’edizione dell’anno scorso, difficile a causa della pandemia che impedì la presenza del pubblico in sala, si è lasciato tentare un’altra volta e anche quest’anno ricoprirà il doppio ruolo di direttore artistico della manifestazione e di conduttore. Ancora non si sa se al suo fianco ci sarà Fiorello che, intervistato, ha scherzato su chiedendo, con finto stupore, al giornalista che lo stava intervistando: “ma perché anche quest’anno conduce Amadeus il Festival di Sanremo?”.

Amadeus vuole per il Dopofestival Colapesce e Dimartino

TvBlog ha fatto sapere che Amadeus avrebbe pensato a Colapesce e Dimartino per la conduzione del Dopofestival, il duo che ha spopolato durante questa estate con il brano portato a Sanremo “Musica leggerissima”.

Infatti, pare che Amadeus li abbia contattati per sapere cosa ne pensano di queta proposta.

La reazione del duo composta da Colapesce e Dimartino

Dopo che Amadeus ha pensato a loro, li ha contattati ma pare che i due non abbiano preso con entusiasmo la proposta e la loro reazione sia stata molto tiepida.

In ogni caso, una risposta ancora non l’hanno data e, dunque, i giochi sono ancora aperti.

Colapesce e Dimartino, oltre il grandissimo successo avuto con Musica leggerissima, brano presentato a Sanremo, durante l’estate sono passati in radio anche con il brano cantato insieme alla grandissima Ornella Vanoni, Toy Boy.

Ornella Vanoni, in un’intervista, ha detto di loro, scherzando, che sono “di una tristezza unica”.

L’idea di Amadeus, quella di affidare la conduzione a dei cantanti, non è nuova, infatti dopo che nel 2020 la conduzione de L’Altro Festival fu affidata a Nicola Savino poi è stata anche affidata da Pippo Baudo al gruppo di Elio e le storie tese, mentre nel 1999 Fabio Fazio scelse come conduttrice Orietta Berti.

Anche Orietta Berti la sta facendo da padrona in questa estate che è ormai alle sue battute finali grazie al brano presentato con Fedez e Achille Lauro. La Berti ha raccontato che quando Fedez glielo propose la mamma avrebbe voluto che la cantassero solo loro due ma fu lo stesso Fedez a insistere per la presenza anche di Achille Lauro sostenendo che i duetti sono sempre molto comuni mentre cantare in tre sarebbe stato qualcosa di nuovo. L’idea di Fedez si è poi rivelata vincente.