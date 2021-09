Myrta Merlino torna in tv e mette in imbarazzo il collega “Possiamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo una consueta vacanza e pausa estiva è tornata in televisione una delle conduttrici più amate di sempre. Stiamo parlando di Myrta Merlino, ovvero la conduttrice che in realtà tornerà in TV il prossimo lunedì 6 settembre con una trasmissione di attualità intitolata L’Aria che tira. Sembra proprio che la conduttrice abbia voluto anticipare i tempi e di conseguenza rientrare in tv prima rispetto a quelli che erano i piani dell’azienda.

Myrta Merlino, la conduttrice torna in onda con L’aria che tira

Nell’anticipare quindi la messa in onda del programma, Myrta Merlino ha fatto una sorpresa al suo collega ovvero Francesco Magnani che è stato al timone della trasmissione nell’edizione estiva, al suo posto. Sembrerebbe che i due si siano incontrati in quest’ultimo periodo e durante il loro incontro, pare sia avvenuto un qualcosa di imbarazzante. Il momento è stato però ripreso è definito sulla pagina ufficiale della rete ed è diventato virale sui vari social network.

La conduttrice ospite nello studio di Francesco Magnani

Nel video in questione si vede proprio la conduttrice entrare in studio e salutare così il pubblico, dando una anticipazione di quella che sarà la nuova edizione del programma che come tutti sappiamo va in onda su La7. Ad accogliere con grande sorrisi e tanto entusiasmo è stato proprio lui, il conduttore Francesco Magnani. Nel giro di pochi istanti però questa atmosfera piuttosto gioiosa pare che sia stata in qualche modo rovinata da una battuta fatta da Myrta Merlino al suo collega. “Ci possiamo baciare?”, avrebbe dichiarato la conduttrice, mentre si avvicinava al suo collega che pare fosse rimasto molto sorpreso dalle parole della sua collega. “Possiamo? Io…le regole ci impediscono di…”, questo ancora quanto aggiunto dal conduttore, che nel frattempo ha alzato le mani come a voler dire di essere in dubbio.

Siparietto simpatico e divertente con il collega, il video finisce sui social

A quel punto poi Myrta Merlino avrebbe aggiunto “C’abbiamo dei green pass pazzeschi dai“. I due pare che si siano alla fine abbracciati eppure Myrta ha colto l’occasione per fare una battuta al collega. “Devo dire che in questa estate siete stati bravi, sempre sul pezzo”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice che ha così voluto fare i suoi complimenti al giornalista ed anche a tutto il suo staff. Poi però avrebbe proseguito dicendo “C’hai solo un difetto te lo devo dire Magnani. Te devi spettina! Oh Gesù quanto è pettinato, mamma mia”. Il video di questo siparietto piuttosto simpatico ha fatto il giro del web ed in tanti hanno commentato positivamente anche il ritorno della conduttrice.