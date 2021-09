Tommaso Zorzi fuori di sè “Perdonatemi se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi da quando ha vinto il Grande Fratello vip 5 sicuramente non si è più fermato. Da quando è terminata l’esperienza di Tommaso al Grande Fratello vip per lui si sono aperte nuove strade. L’abbiamo visto infatti come opinionista all’Isola dei famosi ed è stato anche al timone di un programma da lui condotto durante e anche subito dopo il reality. Adesso, per lui sono in arrivo nuovi progetti lavorativi. Nello specifico, a novembre arriverà in Italia per la prima volta uno show intitolato Drag Race, che sarà dedicato esclusivamente all’arte drag. Tommaso farà parte della giuria, insieme a Priscilla e Chiara Francini.

Tommaso Zorzi, i progetti lavorativi del vincitore del Grande Fratello vip 5

Prossimamente quindi, ed esattamente nel prossimo mese di novembre in Italia arriverà un nuovo programma. Questo si intitola Drag Race Italia, e pare che sia uno show atteso da molti telespettatori. In realtà non si tratta di un programma del tutto nuovo, visto che già da diversi anni viene trasmesso negli Stati Uniti proprio dove è nato e dove è stato ideato da RuPaul. Sembra che Discovery Plus abbia deciso di portare questo show in Italia ed a novembre verranno trasmessi i primi episodi. Tommaso Zorzi farà parte della giuria insieme a Priscilla e Chiara Francini.

Trasferimento a Roma e assenza dai social

Di conseguenza Tommaso ne ha parlato di questa nuova avventura proprio nei giorni scorsi, nel corso di una intervista. Tommaso avrebbe raccontato quindi che questo programma è in realtà uno dei suoi preferiti e di conseguenza che è molto felice di farne parte, anche solo come giurato. Si è trasferito a Roma quindi per registrare vari episodi ed ha spiegato al suo pubblico di essere tanto concentrato in questo nuovo programma. Inoltre, il noto influencer e vincitore dell’ultima edizione del GF vip, nelle sue Instagram Stories ha voluto dare anche qualche anticipazione su Drag Race Italia per quanto riguarda allestimenti, set e tanto altro.

Tommaso, anticipazioni su Drag Race Italia

“Reduce dalla prima riunione di scaletta. Abbiamo visto la prima puntata: sarà fichissima. Comunque ho visto anche, per la prima volta, il set, quindi il main stage, la werkroom, tutti gli altri spazi… e dato che il format è internazionale, il format owner, che è RuPaul, vuole che in tutti i paesi del mondo in cui si fa questo show tutti questi spazi siano uguali o comunque molto simili“. Questo quanto dichiarato da Tommaso che ha anche spiegato come prossimamente sarà più lontano dai social perché impegnato e concentrato sul programma. “Perdonatemi se sarò un po’ monotematico nel prossimo mese ma Drag Race assorbirà il 99,9% della mia vita e giriamo ogni giorno e fate conto che in un mese avrò due o tre giorni liberi, giriamo dalle 9 del mattino, probabilmente per dodici ore, fino alle nove di sera”. Questo ancora quanto dichiarato da Zorzi.