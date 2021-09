Charlene di Monaco sta male e il gossip vocifera che …

0 SHARES Condividi Tweet

Charlene di Monaco sarebbe tornata in ospedale, dopo essere collassata. Ebbene si, preoccupano le condizioni di salute della Principessa, la quale nelle ultime ore sarebbe stata trasportata d’urgenza in una clinica sudafricana dopo un collasso. A dare la notizia, pare sia stata la cognata della Principessa a Bild. Ma quali sono davvero le sue condizioni di salute ad oggi?

Charlene di Monaco, da mesi la Principessa costretta a rimanere in Sudafrica

Non tutti forse sanno che la Principessa Charlene da diversi mesi si trova in Sudafrica per via di una grave infezione al naso, orecchie e gola. Per via di questa infezione è stata costretta a subire un intervento chirurgico che purtroppo ha avuto delle gravi complicazioni e conseguenze. A lanciare qualche sospetto sul malore di Charlene sembra sia stato Dagospia. La principessa si sarebbe sentita male nella giornata di mercoledì, dopo un’intervista rilasciata esattamente dal principe Alberto ovvero il marito, a People.

Alberto di Monaco e l’intervista sulla moglie “Non vede l’ora di tornare a casa”

Nel corso di questa intervista sembra che il principe abbia ammesso che la moglie non vede l’ora di tornare a casa. “Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre un po’ quel lasso di tempo. Ha detto scherzando che è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave pur di tornare in Europa“. Questo ancora quanto dichiarato dal Principe Alberto. Adesso però, in vista di questo nuovo ricovero sembra che è la principessa dovrà comunque ritardare il suo ritorno a casa.

Grave crisi di coppia, è questa l’indiscrezione che prende sempre più piede

Secondo alcuni rumors, la coppia sarebbe ormai da diverso tempo in crisi e le ultime fotografie sembra stiano avvalorando ancora questa tesi. Si tratta di foto scattate e diffuse poi sui social network e sono relative alla visita del principe in Sudafrica. Alcuni hanno considerato queste fotografie la prova che effettivamente tra Charlene ed il marito ci sia una grave crisi in corso. Innanzitutto la permanenza del principe sembra sia stata davvero di pochi giorni e questo sembra strano visto che marito e moglie non si vedevano già da diverso tempo. In più le pose dei due, negli scatti che sono stati pubblicati sui social, sarebbero apparse finte, quasi studiate. Che il divorzio tra i due sia davvero così vicino?