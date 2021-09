Giulia Salemi fuori di sè “Non ascoltate..”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Giulia Salemi per essere una nota influencer italiana la quale ha preso parte anche a diversi reality Show. È stata per una prima volta concorrente del Grande Fratello vip dove ha incontrato Francesco Monte con il quale ha intrattenuto una relazione durata diversi mesi. Poi lo scorso inverno è entrata ancora una volta nella casa più spiata d’Italia come concorrente del Grande Fratello vip 5.

Giulia Salemi al Grande Fratello 5 ha trovato il grande amore

In quella casa ha trovato l’amore ed infatti Giulia si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli. I due hanno iniziato una bellissima storia d’amore all’interno della casa e continuano ancora oggi ad amarsi. Nonostante quindi il grande successo ottenuto in tutti questi anni e soprattutto in seguito alla partecipazione al Grande Fratello vip, Giulia continua ad essere costantemente criticata, soprattutto sui social network. Nell’ultimo periodo però la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sembra si sia lasciata andare ad un duro sfogo proprio su Instagram.

Lo sfogo dell’influencer contro chi è solita criticarla

Giulia Salemi quindi la conosciamo per essere una nota influencer ed un noto personaggio televisivo. Ha preso parte al reality il Grande Fratello Vip in due occasioni, ma nonostante abbia sempre ottenuto un grande successo, Giulia è anche piuttosto criticata. Fortunatamente però ha anche tante persone che la seguono con tanto affetto e che la supportano e la sostengono, difendendola anche dagli attacchi più duri. Ecco che nelle scorse ore, Giulia ha voluto dire la sua su Instangram lasciandosi andare ad uno sfogo contro tutte queste persone che sono soliti criticarla.“Le persone ti giudicheranno sempre, quindi impara a non ascoltare. Rimani quella che sei e lascia che gli altri parlino”. Questo nello specifico quanto scritto da Giulia che pare però stia vivendo un periodo molto felice grazie anche al fidanzato Pierpaolo Pretelli. A dire dalla stessa Giulia, sembra che l’ex gieffino sia riuscito nel giro di pochi mesi a farle ritrovare il sorriso e anche ad aumentare la sua autostima.

Nuovi progetti lavorativi per Giulia

Intanto in questi giorni la nota influencer ha voluto fare un annuncio ai suoi follower, dicendo di essere pronta per un inverno piuttosto scoppiettante. Sono in arrivo per lei nuovi progetti lavorativi. “Sono in modalità creativa e non vedo l’ora di condividere tutto con voi”. Questo ancora quanto dichiarato dalla Salemi, la quale non ha di certo voglia di fermarsi, ma di continuare a lavorare.