Massimo Giletti, torna su La7 e il direttore di rete dice “Lui è un …”

Massimo Giletti lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, il cui futuro sembra stia cambiando. Sappiamo bene che in tutti questi anni Massimo Giletti ha lavorato molto tempo in RAI e nello specifico è stato al timone di diverse trasmissioni televisive andate in onda su Rai 1. Poi è passato a La7 e adesso però il suo futuro sembra essere piuttosto incerto.

Massimo Giletti pronto per il rinnovo a La7, nessun ritorno clamoroso in Rai

Si è vociferato che il conduttore possa ritornare clamorosamente in RAI. Questa in realtà è stata la notizia pubblicata in questi ultimi giorni, ma adesso sembrerebbe essere arrivata una conferma. Massimo Giletti infatti dovrebbe essere stato confermato alla guida di Non è l’arena, il programma che è andato in onda in tutti questi anni su La7. Massimo, infatti, avrebbe trovato un nuovo accordo con La7 e avrebbe così ufficializzato questo rinnovo contrattuale per altri 2 anni. Di conseguenza per il 2022-2023 Massimo resterà a La7 al timone del suo programma tanto amato e tanto seguito dai telespettatori.

Non è l’Arena torna con una nuova veste

Pare che però ci siano delle novità, almeno per quanto riguarda la nuova edizione di Non è l’arena. Il programma infatti si concentrerà maggiormente sui lavori di inchiesta e non andrà più in onda la domenica ma il mercoledì sera. Pare che questa sia stata una richiesta proprio dello stesso Massimo Giletti che è stata accolta da Cairo. Inoltre, quest’ultimo nel condividere la notizia del rinnovo contrattuale di Giletti ha colto l’occasione per fare al conduttore dei complimenti. “É un numero uno, che ha la tv nel suo DNA. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica”. Questo quanto dichiarato ancora da Urbano Cairo, il proprietario di La7.

I complimenti di Cairo al conduttore

“Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese”. Questo quanto dichiarato ancora dal proprietario di La7, il quale ha aggiunto “Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”. Massimo non ha potuto che rispondere, dicendo di essere molto felice per i complimenti ricevuti da Cairo e così ha voluto ringraziarlo pubblicamente. “Sento in modo profondo il legame con Cairo che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7“. Insomma, sembra che il sodalizio tra i due possa durare ancora per molto e le basi sembrano essere incoraggianti.