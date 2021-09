Selvaggia Lucarelli nella bufera, lei ridicolizza Matteo Salvini ma sui social la asfaltano

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è solita scrivere post attaccando e mettendo in ridicolo, spesso con frasi ad effetto, chi le capita a tiro. Di solito, quando attacca e motiva le sue critiche c’è una parte del web che la sostiene, e un’altra che no condivide le sue parole. E così è capitato anche in uno di suoi ultimi post dove ha avuto parole di fuoco contro il leader della Lega, Matteo Salvini. Vediamo perchè lo ha attaccato e cosa gli ha detto.

Matteo Salvini scrive un post e Selvaggia Lucarelli lo attacca

Matteo Salvini da sempre si è dichiarato abbastanza scettico nei confronti del vaccino anticovid e non ne ha mai fatto mistero così come non accetta la sua obbligatorietà e l’introduzione del green pass contro il quale si sta battendo.

Ieri ha scritto un post: “Mio figlio in questi minuti sta andando a vaccinarsi a Milano non perché convinto, ma perché la settimana prossima ha gli allenamenti di calcio e dovrebbe fare tre tamponi a settimana per un costo di 30 euro a tampone. Io non voglio un’Italia per ricchi e una per poveri, dove i primi possono scegliere. Se lo Stato mi impone una cosa, deve darmi gli elementi per andare avanti”.

Questa è più o meno l’idea di chi non è molto convinto di farsi somministrare il vaccino ma che sta cedendo per non vedere limitata la propria libertà. Invece, Selvaggia Lucarelli non ha assolutamente condiviso le parole di Salvini, anzi lo ha duramente attaccato scrivendo, a sua volta, un post sui social: “Insomma, tutta la famiglia Salvini è vaccinata. Fanno ridere due cose: che non si possa permettere 120 euro al mese di tamponi al figlio … Che la paura che il vaccino sia nocivo per un ragazzo sia così forte da venire superata per non pagare 120 euro di tamponi. E per il calcio”.

Selvaggia Lucarelli viene attaccata e duramente criticata

Dopo aver scritto questo duro attacco nei confronti di Matteo Salvini, è stata la stessa Lucarelli a finire al centro della bufera perché sui social le hanno scotto: “Guarda che forse i 30 euro sono a tampone. Per 12 mensili fa 360 euro. E non tutti possono permettersi questa spesa. O vuoi togliere anche lo sport ai ragazzini? Eh sì per il calcio come per tutti gli altri sport. Altro tweet di una bassezza infima..”.