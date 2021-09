Romina Power una furia contro la Lecciso dice ad Albano: “Dille di tenere a freno la lingua”

0 SHARES Condividi Tweet

Della famiglia Carrisi Power, forse, non si smetterà mai di parlare perché pochi si rassegnano alla fine della storia d’amore tra Romina e Albano nonostante siano passati tantissimi anni ma sopratutto pare che a non rassegnarsi sia proprio Romina che, qualche volta, pare abbia fatto di tutto per ricucire i rapporti con l’ex marito. E se i due sono tornati ad essere una coppia artistica sul palco, in casa i rapporti sono distanti anche perchè Albano sembra aver molto chiare le sue idee: la sua compagna è Loredana Lecciso e a lei non vuole rinunciare. Questo è ciò che trapela dalle interviste da lui rilasciate e anche dalla serenità con cui Loredana parla della sua famiglia.

Ma a volte Romina Power torna a Cellino San Marco e in questo frangente pare che ci siano scintille. Vediamo cosa è successo.

Le parole di Loredana Lecciso

Qualche giorno fa, Loredana Lecciso aveva rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in occasione della quale aveva detto che, per troppo tempo, aveva permesso a terzi di parlare della sua famiglia ma d’ora in poi non intendeva più accettare tale situazione.

Dopo queste parole, il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha riportato che Romina Power si sarebbe sentita tirata in causa e si sarebbe infuriata per queste dichiarazioni.

Vediamo cosa ha riportato il settimanale Nuovo.

La reazione di Romina Power alle parole di Loredana Lecciso

Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha riportato che, dopo queste dichiarazioni di Loredana Lecciso, Romina Power si sarebbe infuriata e avrebbe detto ad Albano di tenere a freno la lingua della sua compagna.

Il settimanale Nuovo ha riportato: “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”.

Quindi i rapporti tra le due sono sempre tesissimi e, a farne le spese come al solito, è il povero Albano che si trova tra due fuochi e che in occasione di un’ospitata da Mara Venier a Domenica In la scorsa edizione, aveva implorato entrambe, sia Romina che Loredana, a deporre l’ascia di guerra e a provare ad andare tutti daccordo. Ma, evidentemente, questo invito che apparve in quell’occasione, più che altro una supplica, è caduto nel vuoto.

Sempre il settimanale Nuovo ha anche detto di Albano che: “Oggi appare schierato dalla parte di Loredana Lecciso“. E forse questo atteggiamento fa infuriare, ancora di più, Romina.