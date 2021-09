Roberto Benigni nella bufera, l’attacco di Vittorio Sgarbi lo ridicolizza “Non fare il fenomeno”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Benigni è un attore e regista italiano amatissimo. E’ difficile che ci sia qualcuno che non conosca i suoi capolavori quali “La vita è bella”, “Il mostro” ecc. ma nei giorni scorsi è finito al centro di una bufera dopo un suo intervento e il successivo attacco del critico d’arte, Vittorio Sgarbi. Vediamo cosa è accaduto.

Roberto Benigni fa una dedica dolcissima alla moglie Nicoletta Braschi

Mercoledì scorso, Roberto Benigni è stato premiato a Venezia con il Leone d’oro alla carriera e in quell’occasione ha fatto una dedica straordinaria alla moglie, Nicoletta Braschi dicendo: “Un pensiero alla mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi, alla quale non posso nemmeno dedicare questo premio perché è suo: è tuo, ti appartiene”.

E poi: “Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, Produzioni, interpretazioni. Ma come si fa a misurare il tempo in film? Io conosco solo una maniera per misurare il tempo: con te o senza di te“.

E poi, parlando del premio: “Ce lo possiamo dividere: io prendo la coda, il resto è tuo. Le ali, soprattutto, perché se qualcosa ha preso il volo nel lavoro che ho fatto è grazie a te“.

E poi ha concluso così: “È stato proprio un amore a prima vista, anzi a ultima vista. O meglio, a eterna vista“.

Queste parole hanno commosso tutta la platea e c’è stato anche chi si è commosso fino alle lacrime ma poi ci ha pensato Vittorio Sgarbi a riportate tutti alla dimensione più terrena svelando che le parole pronunciate da Roberto Benigni non sgorgavano dal suo cuore come a tutti era sembrato ma erano state copiate da un grandissimo autore, in realtà non proprio conosciutissimo, Jorge Luis Borges. Ecco le parole di Sgarbi.

Sgarbi smaschera Roberto Benigni

Dopo aver sentito le parole pronunciate da Roberto Benigni, è intervenuto Vittorio Sgarbi che ha dichiarato su Twitter: “‘Stare con te o stare senza di te è l’unico modo che ho per misurare il tempo’, ha detto Benigni alla moglie al Festival di Venezia. Ma se non citi la fonte (Jorge Luis Borges) e fai il ‘fenomeno’, è plagio?”. Infatti, le parole pronunciate da Roberto Benigni sono del poeta e scrittore argentino Jorge Luis Borges. Ma Benigni non ha fatto alcuna citazione a tal proposito, secondo Sgarbi volendo consapevolmente, far credere a tutti che fossero le proprie.

Fino ad ora Roberto Benigni non ha risposto a Sgarbi in alcun modo.