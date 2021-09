Ilary Blasi contro Carlo Conti e Carlucci, Star in the Star, il nuovo programma finisce in vigilanza Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Star in the star è questo il programma di Ilary Blasi che tra l’altro in queste settimane è finito al centro delle polemiche. Per quale motivo? Pare che il programma, che sarà condotto da Ilary sia stato accusato di essere molto simile a quello condotto da Milly Carlucci ovvero Il cantante mascherato e Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Sembra, inoltre, che a finire sotto accusa sia stato anche il promo del programma di Canale 5, considerato troppo simile a quello lanciato da Milly Carlucci per la nuova stagione de Il cantante mascherato. Insomma, sembra proprio che le polemiche siano continuate e che a distanza di qualche tempo, il caso si addirittura finito in vigilanza Rai. La situazione quindi si complica ulteriormente.

Star in the star, il nuovo programma di Ilary Blasi finisce al centro della polemica

Ebbene si, sembra che il nuovo programma condotto da Ilary Blasi e intitolato Star in the star sia finito in vigilanza Rai. Nello specifico è stato l’onorevole Michele Anzaldi a chiedere l’intervento dell’amministratore delegato Rai ovvero Carlo fuortes. In questo modo, quindi si è chiesto che la vigilanza Rai avviasse un’ indagine per cercare di capire se effettivamente ci sia una similitudine tra il programma in questione ed i due programmi noti di Rai 1, ovvero Tale e Quale Show e Il cantante mascherato.

Il programma finisce in vigilanza Rai

“Banijay, azienda di produzione tv che lavora per la Rai con contratti milionari, avrebbe prodotto per Mediaset un programma fotocopia di uno show Rai. Secondo quanto riferisce TvBlog, infatti, “Star in the Star” di Canale 5 si configurerebbe come un clone di “Tale e Quale show” e soprattutto de “Il Cantante mascherato”, in onda sulla Rai. La Rai ne è a conoscenza? Che provvedimenti sono stati presi per tutelare i prodotti Rai?”. Questo quanto dichiarato dall’Onorevole Anzaldi. “Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva? Presento un’interrogazione in commissione di Vigilanza. E’ evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico, Fuortes se ne occupi. Con i soldi pubblici si regalano indebiti privilegi ad alcuni, a danno dell’azienda”.

Star in the Star, in tv dal 16 settembre 2021

Star in the star è dunque il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e che andrà in onda a partire dal prossimo giovedì 16 settembre 2021 in prima serata. E’ un format del tutto nuovo, targato Mediaset che da la possibilità a tanti concorrenti famosi in gara di potersi trasformare e vestire i panni di diverse leggende della musica italiana ed anche internazionale. Tanti i protagonisti che si esibiranno sul palco, dopo tanto lavoro e dopo essersi tanto allenati con diversi vocal coach.