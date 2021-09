Striscia la notizia, Vanessa Incontrada nuova conduttrice e lei dice “Sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra pochi giorni inizierà una nuova stagione di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 che da tanti anni ormai va in onda ed è molto amato dai telespettatori italiani. Esattamente il programma inizierà il prossimo 27 settembre e dietro il bancone siederanno due nuovi conduttori. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. A parlare in questi giorni è stata proprio lei, Vanessa, la nota conduttrice spagnola che per la prima volta condurrà quindi questo tg satirico. La conduttrice, ha così rilasciato una intervista molto interessante nel corso della quale ha parlato, dunque, di questa nuova avventura e di quelle che sono le sue sensazioni ed emozioni.

Striscia al notizia, Vanessa Incontrada debutta come conduttrice del tg satirico

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Vanessa Incontrada sarà quindi la nuova conduttrice di Striscia la Notizia. Per la prima volta la conduttrice spagnola condurrà il TG satirico e al suo fianco ci sarà il noto Alessandro Siani. “Sono entusiasta di entrare a fare parte della grande famiglia di Striscia la notizia, non vedo l’ora d’iniziare”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate dalla Incontrada che tra l’altro si appresta a vivere una stagione davvero molto ricca di impegni.

Nuovi tanti impegni per l’attrice spagnola in questo 2021-2022

L’attrice, infatti non sarà soltanto impegnata con Striscia la notizia ma sarà anche la compagna d’ avventura di Claudio Bisio e la coppia tornerà insieme per una nuova speciale edizione di Zelig. Ma non finisce qui visto che Vanessa sarà anche la protagonista della nuova fiction Fosca innocenti.

Vanessa e Alessandro Siani, grande attesa per i nuovi conduttori di Striscia

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani debutteranno ufficialmente il prossimo 27 settembre su Canale 5 esattamente dopo il TG5. Al momento non si sa per quanto tempo effettivamente i due conduttori saranno al timone del TG satirico, ma sicuramente non lo saranno per tutta la stagione. Ci sarà spazio anche per i soliti conduttori di Striscia ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, così come per Michelle Hunziker e Gerry Scotti. C’è grande attesa quindi per questo debutto di Vanessa Incontrada e di Alessandro Siani a Striscia la notizia, ma anche per il debutto delle nuove veline. Quest’ultime sono due conoscenze del programma Amici di Maria De Filippi e si tratta infatti di Giulia Pelagatti e Talissa Ravagnani.