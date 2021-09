Bianca Guaccero incuriosisce i fan, sui social scrive “Distacchi e nuove …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero la conosciamo tutti per essere una nota attrice ed anche conduttrice televisiva molto amata dagli italiani. In questi anni ha condotto un programma davvero molto interessante, andato in onda sui principali canali Rai. Sicuramente ha saputo catturare l’attenzione dei telespettatori che l’hanno seguita sempre con tanto affetto e con tanta costanza.

Bianca Guaccero, una conduttrice e attrice di grande talento

Effettivamente, Bianca è un’attrice e conduttrice televisiva oltre che molto bella anche molto preparata e grazie alla sua simpatia, ironia ed anche capacità è riuscita a farsi strada in questo mondo. Uno dei programmi da lei condotti e tra l’altro tra i più seguiti è sicuramente Detto fatto, che era andato in onda per tutta la stagione seppur con tante difficoltà per via della pandemia da covid-19. Ha lavorato tanto anche al cinema ed è stata protagonista di diversi e film e serie televisive. Ricordiamo il debutto al cinema con il film Faccia di Picasso per la regia di Massimo Ceccherini, dove è stata tra l’altro una delle protagoniste principali. È apparsa anche sul prestigioso palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo nell’anno 2008 al fianco di Piero Chiambretti e di Pippo Baudo.

Una carriera ricca di grandi successi e vita privata tormentata

Insomma, la sua è sicuramente una carriera davvero ricca di grandi successi e anche invidiabile. Anche la sua vita privata è stata sicuramente molto fortunata e infatti nel 2013 ha sposato il regista Dario Acocella che ha conosciuto proprio sul set di Capri. Dopo essersi amati profondamente però, i due dopo solo quattro anni di matrimonio si sono separati. Pare che sia stata una separazione molto dolorosa non soltanto per lui, ma anche per la stessa bianca. “Tutto il dolore che ho provato mi è servito, mi ha permesso di apprezzare ancora di più le cose belle della mia vita. Mia figlia Alice, prima di tutto, ma anche il mio lavoro di attrice, che nell’ultimo periodo mi sta regalando soddisfazioni immense e spero di continuare così”. Ecco le parole da lei dichiarate nel corso di una intervista rilasciata un po’ di tempo fa.

Bianca nostalgica in questi giorni, cosa è accaduto alla conduttrice?

Adesso non si sa se effettivamente la conduttrice sia fidanzata o se il suo cuore sia libero. Eppure in questi giorni è apparsa parecchio nostalgica, soprattutto sui vari social network. La conduttrice ha mostrato una fotografia che raffigura lei insieme alla figlia Alice ed è apparsa ai suoi follower piuttosto nostalgica e pensierosa. Ma per quale motivo? “Case… scatoloni… viaggi… ricordi… partenze… distacchi… nuovi inizi… vita”. Questo quanto scritto da Bianca nella didascalia della foto che ha pubblicato.