Miriam Leone nella bufera, scrive un post e Gabriele Muccino la asfalta

Conosciamo tutti Miriam Leone per essere una nota attrice italiana. Tutto è iniziato da quando ha vinto il concorso Miss Italia ormai diversi anni fa e da quel momento non si è più fermata. Ha studiato e si è affermata come attrice ed è tra l’altro una delle più ricercate nel nostro paese. È molto seguita sui social network e nello specifico su Instagram, dove ha un grande seguito di follower, che non perdono occasione per farle dei complimenti. Qualche giorno fa proprio sui social Miriam, sembra che abbia pubblicato una sua fotografia che la ritraeva di schiena e pare che non indossasse un reggiseno. La foto in questione ha fatto parecchio scalpore e tanti sono stati i messaggi arrivati sotto al post. Ma cosa hanno commentato i suoi follower e cosa ha scritto l’attrice?

Miriam Leone, l’attrice pubblica una foto sui social senza reggiseno

Come abbiamo avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi la nota attrice ed ex Miss Italia ha pubblicato uno scatto che la ritraeva di schiena. Pare che in questa foto Miriam non portasse il reggiseno. Nella didascalia poi, ha scritto un commento che però non è stato interpretato nel migliore dei modi dai suoi follower. “Ci vuole forza, ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla”. Questo quanto scritto da Miriam nella didascalia della foto in questione. Diversi utenti, come già anticipato, pare che abbiano interpretato le sue parole in modo errato e sono finiti per criticare Miriam. Tantissimi i commenti negativi e qualcuno anche cattivo, apparso sotto al post in questione.

Il post di Miriam male interpretato dai suoi follower, piovono critiche

Sembra che l’attrice ci sia talmente tanto rimasta male, da essere voluta tornare ancora una volta sull’argomento. “Quando ero a scuola mi è arrivata una pallonata di rugby in faccia e mi ha deviato il setto nasale, infatti a volte non respiro neanche bene, ogni volta che vado dall’otorino mi dice che andrebbe rifatto, ma adesso questo naso mi piace, se tra i 15 e 20 anni mi fossi rifatta il naso me ne sarei pentita. Il problema è come lo vedo io il naso non gli altri, quindi il discorso che ho fatto e sull’accettazione di sè stessi, ed è bello rendersi conto che crescendo si accettano anche i propri difetti. Forse arriverà il giorno in cui mi obbligheranno a operarmi e a rifare il naso perchè a lungo andare respirerò sempre peggio, ma sarà una scelta obbligata dettatami dai medici e non una mia scelta perchè io adesso con il mio naso mi sento a posto”. Questo quanto aggiunto ancora dall’ex Miss Italia che voleva semplicemente fare un discorso legato all’accettazione di se stessi, difetti compreso.

Gabriel Muccino coglie l’occasione e critica l’attrice

E’ intervenuto sotto al post della conduttrice, anche Gabriele Muccino, il noto regista il quale ha voluto commentare con una frase ironica. “Ho il latte alle ginocchia con tutto il rispetto“. Insomma, il regista che è solito a queste uscite, ha commentato il post dell’attrice, con la quale in passato ha avuto dei diverbi. Che abbia colto l’occasione per ricordare proprio vecchie magagne?