Fedez nella bufera, posta un video e il web lo massacra “cosa è arrivato a fare … “

Fedez, questa estate, è stato uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale insieme ad Achille Lauro e ad Orietta Berti con il brano Mille che ha spopolato in tutte le radio. Fedez, come ha fatto sapere Orietta Berti, ha voluto a tutti i costi che il brano fosse cantato sia dalla Berti che da Achille Lauro e ha lottato anche contro la volontà della mamma che gli aveva suggerito di fare solo un duetto con la Berti. Ma lui, avendo ragione, ha ritenuto che di duetti ce ne sono tanti ma che a cantare fossero in tre era abbastanza inusuale e, infatti, hanno raggiunto insieme dei risultati incredibili.

Fedez posta un video ma il web lo massacra “Stai sfruttando tuo figlio”

Fedez ha postato un video sui social che sta facendo tantissimo discutere e che ha fatto arrabbiare i suoi follower.

Nel video c’è Fedez, sul divano di casa che sta guardando la tv insieme ai figli Leone e Vittoria. E’ domenica e sulla Rai si sta trasmettendo la santa messa officiata da Papa Francesco.

Il bambino, che certamente avrebbe preferito guardare i cartoni animati, si sta visibilmente annoiando e dice al papà “questo non lo vogliamo” e Fedez scoppia a ridere. Queta risata di approvazione alla frase detta dal figlio, ha fatto scatenare il web in commenti al veleno contro il cantante.

Dopo aver visto questo video i follower si sono scatenati in commenti poco carini alla volta di Fedez e hanno scritto farsi del tipo: “Che bassezza sfruttare il figlioletto per sbeffeggiare la religione e poi fa il paladino contro le discriminazioni”.

Chiara Ferragni e Fedez pubblicano un post e Tommaso Zorzi commenta

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato una foto del piccolo Leone il primo giorno di scuola con indosso la divisa dell’istituto.

Tommaso Zorzi ha commentato lo scatto spiegando di avere frequentato la stessa scuola di Leone e, della divisa, ha detto: «E’ stata il mio incubo l’ho messa per 15 anni e vedevo gli amici delle altre scuole che potevano vestire come volevano… un piccolo trauma». E poi, a dimostrazione che aveva detto la verità, ha postato una sua foto da piccolo con indosso la stessa divisa.

E poi, rivolgendosi ai genitori, Chiara Ferragni e Fedez, li ha rassicurati e spalleggiati, e forte della sua esperienza ha detto: «State tranquilli, è una buona scuola…».