Paola Ferrari al veleno “Le giornaliste che si vestono con abiti succinti …”

Manca sempre meno al momento in cui Paola Ferrari, celebre giornalista e conduttrice televisiva italiana, dopo tanti anni lascerà la Rai. Ad annuncialo è stata la stessa presentatrice la quale ha rivelato che l’addio alla celebre rete di cui ha fatto parte per molti anni avverrà al termine del prossimo mondiale di calcio che si svolgerà in Qatar. Non sono però mancate le polemiche e nello specifico stanno facendo molto discutere nelle ultime ore le parole espresse dalla donna nel corso di un’intervista concessa a Repubblica.

L’addio di Paola Ferrari alla Rai

L’addio di Paola Ferrari alla Rai ha lasciato tutti senza parole. In tanti si sono chiesti se la presentatrice sportiva potesse aver avuto, nel corso delle settimane successive all’annuncio, un ripensamento. Ma così non è stato e nel corso dell’intervista concessa a Repubblica la donna ha sottolineato che molto probabilmente non tornerà indietro. “Bisogna sapersi reinventare, nella vita, e non farlo troppo tardi, voglio fare tante altre cose, soprattutto con la Lucisano Media Group, di cui faccio parte”, queste nello specifico le parole espresse dalla giornalista che ha poi continuato “Scriviamo format per la tv, giriamo documentari. Se ne potrebbero fare anche sul calcio, che ora va raccontato così vista l’overdose di partite”.

La confessione della presentatrice

Non sono mancate poi le polemiche su come sono viste le donne nel mondo del calcio. La presentatrice nel corso della lunga intervista concessa a Repubblica ha infatti raccontato di essere stata, in questi anni, invadente e prevaricatrice precisando che questo è stato l’unico modo per potersi fare spazio nel mondo del giornalismo sportivo. Un mondo, precisa la donna, in cui le donne sono considerate “solo ornamento, solo bellezza e mai competenza”. Non sono poi mancate le battute nei confronti di alcune colleghe di cui però non ha voluto fare i nomi che approfittano di tutto questo. “Tante giornaliste donne, evito i nomi, ci sguazzano, puntano sul vestito succinto, sull’ammiccamento, e di calcio non sanno nulla, facendo del male a tutta la categoria”, queste le parole espresse d Paola Ferrari. E sempre facendo riferimento a quanto le donne siano penalizzate in Rai in ambito sportivo ecco che la donna ha sottolineato come nessuna sia mai stata nominata direttrice di un giornale sportivo oppure di Raisport.

Le parole su Amadeus

Paola Ferrari nel corso dell’intervista concessa a Repubblica ha rivelato che l’unica persona che potrebbe farle cambiare idea è proprio Amadeus. La giornalista ha raccontato dei tanti anni trascorsi insieme a Radio Deejay a parlare di calcio e ha voluto sottolineare di essere molto amici. “Verrebbe una trasmissione di culto. Ma direi che ha troppo da fare”, così ha concluso la sua intervista.