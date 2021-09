Seat Music Awards 2021, Vanessa Incontrada senza mezzi termini “Dietro le quinte dell’Arena succede che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Seat Music Awards 2021, manifestazione musicale alla quale sono soliti partecipare diversi artisti italiani ma anche artisti internazionali. A condurre saranno ancora una volta Vanessa Incontrada e Carlo Conti, e proprio la celebre presentatrice nelle scorse ore si è lasciata andare rivelando che dietro le quinte dell’Arena accade sempre qualcosa di molto particolare. Ma esattamente cosa?

La rivelazione di Vanessa Incontrada sui Seat Music Awards

Carlo Conti e Vanessa Incontrada ormai da 10 lunghi anni conducono insieme i Seat Music Awards. Quella loro è considerata una coppia professionale davvero vincente e negli anni il loro legame si è trasformato in una vera amicizia. A confermarlo è stata la stessa presentatrice durante un’intervista concessa a TelePiù nel corso della quale ha anche rivelato un cosa davvero molto particolare che solitamente si verifica dietro le quinte del programma. “Dietro le quinte dell’Arena succede una cosa rara. Le porte dei camerini sono tutte aperte. E’ perché gli artisti si sentono a casa”, queste nello specifico le parole espresse da Vanessa Incontrada.

Le parole su Carlo Conti

Quello che lega Vanessa Incontrada e Carlo Conti non è semplicemente un rapporto di lavoro ma una vera amicizia. Una grande intesa e complicità che i due dimostrano di avere dentro e fuori dal palco. Proprio la bellissima Incontrata ha fatto una rivelazione sul collega raccontando ciò che più di tutto apprezza di lui. “Di lui mi colpisce ancora il suo essere una macchina. Non sbaglia mai, ricorda tutto”. E sempre parlando di Carlo Conti ecco che Vanessa Incontrada ha rivelato di saper bene riconoscere quello che è il momento in cui il collega è particolarmente emozionato. Nello specifico ha affermato “Fateci caso, è il momento in cui ingoia un po’ di saliva. Ma non lo ammetterà mai”.

Un momento di difficoltà

In tanti si domandano se nonostante i due abbiano un ottimo rapporto vi siano stati in passato degli screzi o comunque dei problemi. La risposta è no, ma la presentatrice ha rivelato che c’è stato un momento in cui il collega l’ha messa in difficoltà. “Ligabue è l’unico artista che mi manda in palla. E Carlo ci gioca perché lo sa”. Nello specifico Vanessa Incontrada ha raccontato che il collega avrebbe detto a Ligabue che la donna voleva chiedergli qualcosa, il tutto senza aver concordato nulla prima.” Beh mi sono girata e gli ho detto no Carlo, io non voglio chiedergli niente. Fallo tu”, queste le parole con cui la presentatrice ha concluso il suo racconto.