Andrea Damante scrive un post per la sua fidanzata e Roberto Alessi al veleno “Sembra …”

Dopo Giulia De Lellis l’ex tronista italiano Andrea Damante ha ritrovato la felicità al fianco della bellissima Elisa Visari. Con il trascorrere del tempo la coppia si mostra sempre più affiatata e innamorata e proprio di recente il giovane, molto amato e seguito sui social, si è lasciato andare scrivendo delle bellissime parole nei confronti della fidanzata. Parole che hanno sorpreso tutti e che hanno fatto ben capire quanto sia grande il suo amore per la ragazza.

Andrea Damante innamorato di Elisa Visari

Andrea Damante è diventato particolarmente noto al pubblico in seguito alla sua partecipazione al noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. All’interno di tale programma ha conosciuto e si è innamorato della simpaticissima Giulia De Lellis. La loro storia tra alti e bassi è durata qualche anno per poi terminare definitivamente lasciando nello sconforto assoluto tutti coloro che avevano creduto nel loro amore. In seguito l’ex tronista ha conosciuto la bellissima attrice e modella italiana Elisa Visari e nel settembre del 2020 i due si sono fidanzati e da allora non si sono più lasciati. Anzi, al contrario, con il trascorrere del tempo dimostrano di essere sempre più felici e innamorati.

La dichiarazione dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’amore tra Andrea Damante e Elisa Visari sta facendo sognare moltissime persone. E proprio nelle scorse ore l’ex tronista ha voluto confermare il suo grande amore scrivendo nei confronti della fidanzata delle parole molto belle. “Ti amo piccola Dea”, queste di preciso le sue parole che hanno commosso davvero tutti. Proprio in riferimento a tali parole il giornalista Roberto Alessi ha scritto “La dichiarazione d’amore è talmente abbagliante che mi sembra quasi disonesta”. Ma non solo, sempre il giornalista ha rivelato che Elisa Visari e Andrea Damante potrebbero anche diventare presto genitori. O almeno queste sarebbero le voci di corridoio sulla coppia. “Dopo questa bellissima dedica cosa potrà scrivere adesso Elisa per ricambiare? Qualcuno mi dice con un bambino…E lo dà pure per certo…”, queste le parole di Alessi su Novella 2000.

Le parole di Roberto Alessi su Andrea Damante

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha poi continuato il suo intervento sull’ex tronista affermando di essere rimasto davvero molto sorpreso dal giovane. Il giornalista ha infatti dichiarato “Eppure me lo descrivevano come un traditore seriale, egoista, egorifero, figlio di papà…”, ma a quanto pare non è così.