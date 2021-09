Costanza Caracciolo pubblica una fotografia con Vieri, un hater scrive “Siete nonno e nipote” e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo giorno dopo giorno dimostrano di essere sempre più innamorati. E proprio sui social sono soliti condividere video e fotografie della propria quotidianità dimostrando di essere ogni giorno sempre più affiatati. L’ex velina di Striscia La Notizia ha condiviso nelle scorse ore su Instagram una bellissima fotografia in compagnia del marito scrivendo per lui anche delle dolci parole. In tanti hanno lasciato like e commenti positivi ma allo stesso tempo c’è stato anche chi non ha perso tempo per commentare negativamente.

L’amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Dopo alcuni anni d’amore l’ex calciatore italiano Christian Vieri e l’ex velina Costanza Caracciolo si sono sposati civilmente il 18 marzo del 2019. Il loro amore si è però coronato con l’arrivo di due splendide bambine, Stella nata nel novembre del 2018 e Isabel nata invece nel marzo del 2020. La loro è considerata una delle coppie più belle e allo stesso tempo più solide del mondo della televisione. Un amore molto intenso che tende a diventare ogni giorno sempre più forte.

Il post sui social

Nonostante la differenza d’età, 48 anni lui e 31 anni lei, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo dimostrano di essere ogni giorno sempre più felici ed affiatati. Segno che tale differenza d’età non ha alcun peso nel loro rapporto. Proprio sui social, e di preciso su Instagram, l’ex velina di Striscia La Notizia ha condiviso un dolce scatto in compagnia del marito in cui lo abbraccia teneramente. La fotografia in questione ha ricevuto moltissimi like e tanti messaggi ma allo stesso tempo non sono mancati nemmeno i commenti di alcuni haters. Infatti un utente, facendo riferimento proprio alla differenza d’età tra la donna e il marito, ha scritto “Nonno e nipote”.Ma la Caracciolo senza alcun timore ha replicato “Commento banale”. In tanti hanno apprezzato la semplice risposta della donna, tra questi anche la famosissima Sandra Milo la quale ha scritto “A chi non sa godere delle gioie altrui si deve augurare il meglio”.

L’amore dell’ex velina per la famiglia

Costanza Caracciolo nonostante la giovanissima età ha fatto una scelta molto importante, ovvero quella di mettere in pausa la propria vita lavorativa nel mondo dello spettacolo per potersi dedicare alla famiglia. Anche se la sua ultima apparizione televisiva risale al 2016 ecco che la donna non ha comunque chiuso del tutto con il mondo del lavoro ed infatti oggi è una famosa ed apprezzata web influencer.