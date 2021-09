Rita Pavone, nuovo attacco ad Anna Tatangelo “Dovrebbe essere più autoironica”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di All Together Now su Canale 5 e nelle ultime ore si è tornato a parlare di un diverbio che ha interessato due delle giurate del programma ovvero Rita Pavone e Anna Tatangelo. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stata proprio la Pavone la quale nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale Mio ha chiarito quelli che sono i suoi attuali rapporti con la giovane collega.

Lo scontro tra Anna Tatangelo e Rita Pavone

All Together Now è un celebre show musicale condotto da Michelle Hunziker molto apprezzato dai telespettatori che non perdono l’occasione di seguire con attenzione e interesse ogni sua puntata. Tra i giurati Rita Pavone e Anna Tatangelo che proprio nel corso di una delle puntate si sono rese protagoniste di un particolare diverbio di cui si parla ancora oggi nonostante sia trascorso qualche mese. Nello specifico tutto ha avuto inizio in seguito all’esibizione di una coppia. I giudici, compresa la Tatangelo, avrebbero chiesto alla moglie di fare un passo indietro e di dividersi dal marito che a differenza sua aveva una maggiore vocalità. E’ stato a questo punto che Rita Pavone è intervenuta tirando in ballo proprio il passato della Tatangelo e affermando “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio…”.

La risposta di Anna Tatangelo

Le parole espresse da Rita Pavone non sono piaciute per nulla ad Anna Tatangelo che senza alcun timore ha subito replicato “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada“. La Tatangelo ha poi concluso precisando che è vero che lei e Gigi D’Alessio nella vita si sono separati ma, ha sottolineato ” non sono l’unica separata qui”.

I rapporti tra le due colleghe oggi

Di recente proprio Rita Pavone è tornata a parlare del battibecco che l’ha resa protagonista, insieme ad Anna Tatangelo, di una delle puntate di All Togheter Now. Alla domanda del giornalista che ha chiesto se le due donne hanno trovato il modo di chiarirsi ecco che la celebre artista ha risposto di no sottolineando che in realtà non c’è nulla da chiarire e precisando inoltre che la sua è stata semplicemente una battuta. La Pavone ha poi concluso “Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”. Intanto entrambe sono state confermate in giuria per la nuova edizione dello show musicale insieme a Francesco Renga e J-Ax. Il programma, che ancora una volta sarà condotto da Michelle Hunziker, dovrebbe prendere il via il prossimo autunno.