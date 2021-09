Piero Chiambretti senza freni su Ambra Angiolini “sembrava una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti ha parlato di Ambra e del programma storico che l’ha lanciata “Non è la Rai” che andava in onda negli anni 80 su canale 5 e che ha sfornato dei veri talenti, oltre la stessa Ambra anche Claudia Gerini.

All’epoca, il ruolo di Ambra era abbastanza discusso ma Piero Chiambretti ha detto che se la confrontiamo alle ragazze di oggi sembrava lei e tutte le ragazze che popolavano il programma “delle Orsoline”.

Piero Chiambretti parla di Ambra

Pieri Chiambretti è stato intervistato dal Quotidiano nazionale e ha detto così: “Voglio ricordare che sono stato l’unico a mettere in onda la voce di Gianni che finiva nelle orecchie di Ambra. Con una speciale apparecchiatura elettronica riuscimmo a intercettare la frequenza del microfono collegato alle cuffie di Ambra e registrammo il passaggio dal cervello di Gianni alla sua bocca, dalla bocca all’orecchio di Ambra, quindi alle sue labbra. Fu incredibile: sentivi Gianni dire ‘applauso, applauso, ciao, ciao’ e, con uno sfasamento di qualche istante, ripetere la stessa frase da Ambra”.

Poi, Chiambretti ha anche aggiunto che il punto di forza del programma era “la gaiezza e la leggerezza. In una televisione che amava e ama i gusti forti, pesanti come una peperonata appena scongelata, un programma fresco come dei lamponi con un po’ di limone ti può far storcere la bocca per il sapore aspro, ma di fronte a una macedonia nessuno ha un rigurgito. Non è che io fossi un fan del programma perché ero impegnato a fare trasmissioni di ben altro tipo su una Raitré militante, però la leggerezza, le canzoni, il playback, la scena con le palme, la piscina, un grande limbo celeste… Trovavo tutto molto gradevole“.

E, ancora, ha aggiunto: “Là c’era una spensieratezza legata al periodo storico, alla voglia di fare cose diverse. Italia 1 era la rete dei ragazzini, acchiappava il pubblico che oggi viene assorbito da Tik Tok”. Oggi quelli che criticano ‘Non è la Rai’ dovrebbero andare a vedersi tutti i giorni mezz’ ora di Tik Tok: allora riterrebbero Ambra e le altre ragazze delle Orsoline“.

Ambra racconta cosa le è successo dopo che ha detto la sua sul vaccino

L’attrice Ambra Angiolini, che sta vivendo la sua storia d’amore con l’allenatore juventino Max Allegri, ha raccontato cosa le è capitato dopo che ha preso posizione sulla necessità di vaccinarsi.

Ambra ha raccontato a Repubblica che è stata attaccata con una “ferocia inaudita” e ha detto: “Mi hanno insultato con ferocia inaudita, fino ad augurare la morte. Io e mia figlia abbiamo avuto il Covid, sono stata male anche dopo. Siamo tutti vaccinati, la famiglia, Max, tutti. È troppo importante, spero che lo capiscano”.

Ambra ha poi parlato del regista Ferzan Ozpetek e ha detto: “Quando Ferzan ha deciso che, dopo tanti anni, potevo tornare a suonare attraverso le sue mani, mi sono fatta arpa per lui. È da quando ho fatto la madrina che non torno a Venezia, o hai un motivo o niente. Sono emozionata, sì, e vorrei che il vestito lo indossasse il motivo, non io. Spero anche che al motivo stia benissimo, ho una certa ansia. Ma ho Ferzan che è il migliore dei vestiti, anche se tremerò”.